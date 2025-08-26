Sidang kemuncak Putin–Trump di Alaska pada 15 Ogos menimbulkan harapan bahawa presiden Rusia dan Ukraine mungkin akan mengadakan mesyuarat dua hala untuk membincangkan perang secara bersama.

Namun isyarat terkini daripada Kremlin dan kementerian luar Rusia menunjukkan bahawa pertemuan itu tidak mungkin berlaku dalam masa terdekat.

Mengapa begitu sukar untuk kedua-dua pemimpin ini duduk semeja, walaupun dengan galakan daripada pihak perantara termasuk presiden Amerika Syarikat? Jika Donald Trump dan Vladimir Putin boleh bertemu, mengapa Putin dan Volodymyr Zelenskyy tidak boleh duduk di meja rundingan?

Menurut Trump, salah satu halangan utama ialah “kebencian yang mendalam” antara pemimpin Rusia dan Ukraine itu, yang disifatkannya sebagai satu-satunya penghalang terbesar kepada keamanan.

Tetapi mengapa mereka saling membenci?

Zelenskyy melihat kepimpinan Kremlin sebagai kuasa penindas dan penjajah, yang menurutnya mempunyai “budaya kebencian mendalam terhadap bangsa lain” selain rakyat Ukraine.

Moscow pula menuduh Zelenskyy bukan sahaja menyimpan kebencian mendalam terhadap Putin, tetapi juga permusuhan terhadap orang Rusia secara umum.

Pembuli vs ‘Neo-Nazi’

Dalam satu wawancara pada April lalu, Zelenskyy berkata beliau membenci Putin “100 peratus. Bukan 99.9 peratus.”

Dalam ucapan lain di parlimen Ukraine, beliau menggambarkan Rusia sebagai sebuah negara yang “menganggap semua jirannya sebagai hamba atau musuh”, termasuk Ukraine.

Putin tidak pernah mengeluarkan kenyataan umum yang menyatakan tahap kebencian yang sama terhadap Zelenskyy, tetapi beliau jelas tidak menyukai pemimpin Ukraine itu dan melihat beliau serta kerajaannya sebagai sebuah “rejim neo-Nazi” yang bertindak sebagai proksi kepada Barat.

Dinamik ini sebahagiannya berpunca daripada memori terhadap Perang Dunia Kedua.

Semasa Perang Dunia Kedua, sebahagian masyarakat Ukraine, termasuk pemimpin seperti Stepan Bandera, menjalin hubungan dengan kepimpinan Nazi Jerman dalam menentang Kesatuan Soviet, yang turut merangkumi Ukraine. Perang Nazi-Soviet antara 1941 dan 1945 mengorbankan sekurang-kurangnya 27 juta rakyat Soviet. Hasilnya, untuk ramai rakyat Rusia, sebarang pengagungan terhadap Bandera dianggap sebagai mengagungkan Nazisme.