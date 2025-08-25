Dalam ucapannya yang penuh bersemangat, Perdana Menteri Malaysia ke-10, Anwar Ibrahim menekankan bahawa Malaysia akan terus menyuarakan penderitaan rakyat Palestin di setiap pentas antarabangsa, dari Tokyo dan Beijing sehingga New Delhi dan seluruh Eropah. Beliau berucap sewaktu acara Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza yang berlangsung di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur pada malam Ahad.

“Mengapa dalam soal Gaza penjajahan diizinkan? Apa kita terima pembunuhan anak-anak kecil dan wanita?” Beliau turut menekankan persoalan tentang keizinan yang diberikan untuk menyerang Gaza, dimana jawapan yang diberikan oleh pihak yang menyokong rejim Zionis Israel secara purata berpusing dalam kitaran jawapan mengenai Hamas dan 7 Oktober.

Tambah Anwar, kejadian 7 Oktober berlaku disebabkan oleh kezaliman yang berlaku sejak puluhan tahun yang merangkumi perampasan tanah, pemusnahan rumah, sekolah, masjid, dan juga gereja.

“Ini bukan manusia; ini haiwan! Itu jawapan kita kepada mereka,” kata Anwar yang diikuti dengan sorokan gemuruh dari para hadirin. Berkenaan dengan perjuangan Palestin, beliau membangkitkan kemerdekaan Malaysia pada 1957 yang menyaksikan keluarnya Inggeris dari Malaya. “Kita yang menentukan masa depan kita. Apa yang berlaku di Gaza itu penjajahan.”

Anwar juga menambah bahawa untuk memahami keadaan politik di Palestin adalah untuk memahami politik perampasan dimana tanah, air, rumah, keluarga, anak-anak, semuanya diambil oleh pihak perampas. Beliau mengkritik isu hipokrasi hak asasi manusia dan demokrasi ketika kemusnahan dan pembunuhan berlaku di Gaza, Palestin.