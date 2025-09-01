ASIA
Lebih 100,000 hadir sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya
Acara sambutan itu menampilkan 81 kontinjen dan lebih 14,000 peserta termasuk unit tentera, pancaragam dan kereta berhias.
Perarakan Hari Kebangsaan tahun ini disifatkan sebagai “pertunjukan terbaik dalam sejarah Malaysia.” / Reuters
1 September 2025

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan perarakan Hari Kebangsaan tahun ini di Putrajaya sebagai “pertunjukan terbaik dalam sejarah Malaysia”, dengan lebih 100,000 orang menghadiri sambutan tahunan itu pada Ahad, 31 Ogos.

Anwar dilihat memberikan isyarat ‘thumbs up’ sebelum meninggalkan acara sambutan yang menampilkan 81 kontinjen dan lebih 14,000 peserta termasuk unit tentera, pancaragam dan kereta berhias, lapor Bernama.

Perarakan bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” itu turut dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Fadillah Yusof, serta Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang mengetuai jawatankuasa penganjur.

Dalam hantaran Facebook, Anwar berkata persembahan Hari Kebangsaan itu mencerminkan perpaduan dan patriotisme, dan menggesa rakyat Malaysia mengekalkan nilai tersebut.

Dalam perutusan yang dikeluarkan Suruhanjaya Tinggi British di Malaysia, Raja Britain, Raja Charles III dan Permaisuri Camilla menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan rakyat Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-68.

Raja Charles menzahirkan penghargaan terhadap hubungan erat antara United Kingdom dan Malaysia serta keyakinan bahawa kerjasama negara-negara Komanwel akan terus memberi manfaat kepada semua rakyatnya.

Baginda turut memuji peranan Malaysia sebagai juara antarabangsa dalam pembangunan inklusif dan mampan termasuk sebagai Pengerusi ASEAN tahun ini.

