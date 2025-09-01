Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyifatkan perarakan Hari Kebangsaan tahun ini di Putrajaya sebagai “pertunjukan terbaik dalam sejarah Malaysia”, dengan lebih 100,000 orang menghadiri sambutan tahunan itu pada Ahad, 31 Ogos.

Anwar dilihat memberikan isyarat ‘thumbs up’ sebelum meninggalkan acara sambutan yang menampilkan 81 kontinjen dan lebih 14,000 peserta termasuk unit tentera, pancaragam dan kereta berhias, lapor Bernama.

Perarakan bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” itu turut dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Fadillah Yusof, serta Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil yang mengetuai jawatankuasa penganjur.

Dalam hantaran Facebook, Anwar berkata persembahan Hari Kebangsaan itu mencerminkan perpaduan dan patriotisme, dan menggesa rakyat Malaysia mengekalkan nilai tersebut.