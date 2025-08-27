Foto: Rakyat Palestin adakan upacara pengebumian untuk wartawan dibunuh Israel
PERANG GAZA
1 min membaca
Foto: Rakyat Palestin adakan upacara pengebumian untuk wartawan dibunuh IsraelJumlah kematian wartawan di Gaza yang dibunuh Israel sejak Oktober 2023 kini meningkat kepada 246 nyawa.
Angka korban wartawan di Gaza sejak Oktober 2023 kini meningkat kepada 246 orang. / AA
27 Ogos 2025

Penduduk Palestin di Gaza yang terkepung mengadakan upacara pengebumian di perkarangan Hospital Nasser bagi wartawan yang dibunuh Israel dalam serangan ke atas hospital itu di Khan Younis, selatan Gaza.

Antara wartawan yang dibunuh oleh Israel ialah Hussam Al Masri, jurufoto Reuters; Mariam Abu Daqqa, yang pernah bertugas dengan beberapa agensi media termasuk The Independent Arabic dan The Associated Press (AP); Ahmed Abu Aziz, wartawan rangkaian Quds Feed; Mohammed Salama dari Al Jazeera; serta Moaz Abu Taha, yang bertugas secara sambilan untuk Reuters.

Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 20 rakyat Palestin termasuk wartawan, menurut pihak berkuasa Gaza.

Dalam serangan berasingan, tentera Israel menembak mati wartawan Palestin Hassan Douhan di Khan Younis.

Pembunuhan wartawan yang terbaharu ini menjadikan jumlah korban dalam kalangan pengamal media di Gaza sejak Oktober 2023 meningkat kepada 246 orang.

Berikut antara gambar-gambar yang menyayat hati:

Disyorkan
SUMBER:TRT World & Agencies
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us