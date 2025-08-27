Penduduk Palestin di Gaza yang terkepung mengadakan upacara pengebumian di perkarangan Hospital Nasser bagi wartawan yang dibunuh Israel dalam serangan ke atas hospital itu di Khan Younis, selatan Gaza.

Antara wartawan yang dibunuh oleh Israel ialah Hussam Al Masri, jurufoto Reuters; Mariam Abu Daqqa, yang pernah bertugas dengan beberapa agensi media termasuk The Independent Arabic dan The Associated Press (AP); Ahmed Abu Aziz, wartawan rangkaian Quds Feed; Mohammed Salama dari Al Jazeera; serta Moaz Abu Taha, yang bertugas secara sambilan untuk Reuters.

Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 20 rakyat Palestin termasuk wartawan, menurut pihak berkuasa Gaza.

Dalam serangan berasingan, tentera Israel menembak mati wartawan Palestin Hassan Douhan di Khan Younis.

Pembunuhan wartawan yang terbaharu ini menjadikan jumlah korban dalam kalangan pengamal media di Gaza sejak Oktober 2023 meningkat kepada 246 orang.

Berikut antara gambar-gambar yang menyayat hati: