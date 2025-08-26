Tentera Israel memperlekeh selebriti Amerika seperti Billie Eilish dan Mark Ruffalo dengan menulis nama mereka pada peluru artileri yang digunakan dalam pengeboman di Gaza, sebagai tindak balas terhadap sokongan lantang kedua-dua bintang itu terhadap Palestin.

Imej yang tular di media sosial pada Isnin menunjukkan peluru 155mm dengan nama penyanyi pemenang Anugerah Grammy dan pelakon Hollywood itu ditulis menggunakan pen marker, bersama ejekan: “You can go to Gaza” (Anda boleh pergi ke Gaza).

Tindakan itu dibuat ketika kedua-dua selebriti berkenaan lantang menuntut gencatan senjata segera di Gaza serta akses kemanusiaan ke wilayah tersebut, di mana Israel telah membunuh lebih 62,700 rakyat Palestin sejak Oktober 2023.

Eilish dan Ruffalo adalah antara ratusan artis yang menandatangani surat Artists4Ceasefire kepada bekas presiden AS Joe Biden pada 2024, mendesak Washington menghentikan pemindahan senjata kepada Israel dan mendesak gencatan senjata.

Pada Anugerah Akademi tahun itu, kedua-duanya memakai pin merah simbolik bagi menekankan tuntutan untuk keamanan dan bantuan kemanusiaan.

Ruffalo sejak sekian lama mengkritik kekejaman Israel dan menuduh Washington bersekongkol melalui penjualan senjata.

Eilish, salah seorang artis terlaris di dunia, juga pernah menyatakan solidaritinya terhadap rakyat Palestin di media sosial.