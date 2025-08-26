Para pegawai itu juga meluahkan "rasa kecewa" kerana, dalam empat minggu sejak surat terdahulu mereka – ditandatangani 58 bekas duta EU – tiada gencatan senjata dipersetujui di Gaza. Sebaliknya, mereka menyatakan, Israel telah mula melaksanakan rancangan untuk menduduki Bandar Gaza.

Surat itu mengutuk rancangan kerajaan Israel untuk mengembangkan penempatan haram di Baitulmaqdis Timur yang diduduki, menyatakannya sebagai "matlamat yang diisytiharkan secara terbuka... untuk mensabotaj penyelesaian dua negara yang lama disokong oleh majoriti besar negara anggota PBB dan EU."

"Jika ini tidak cukup teruk, Pengelasan Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu (IPC) mengesahkan pada 22 Ogos bahawa kebuluran buatan manusia kini wujud di kawasan yang sama di Gaza, dengan setengah juta orang di sana menghadapi kelaparan, kemiskinan dan kematian," tambah surat itu.

Surat itu dialamatkan kepada Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, Presiden Majlis Eropah Antonio Costa, Presiden Parlimen Eropah Roberta Metsola, Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas, serta pemimpin dan menteri luar 27 negara anggota.