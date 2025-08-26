Lebih 200 bekas duta dan pegawai kanan Kesatuan Eropah (EU) mengecam Brussels kerana gagal bertindak balas terhadap situasi di Gaza, Palestin, dengan menandatangani surat terbuka yang mendesak blok itu meningkatkan tekanan ke atas Israel untuk menghentikan "perang kejam" dan pendudukan haramnya.
"Kami meluahkan kekecewaan mendalam kerana, sebagai tindak balas kepada situasi yang semakin buruk di Gaza, tiada langkah substantif telah diambil oleh EU untuk menekan Israel menghentikan perang kejamnya, untuk menyambung semula bantuan kemanusiaan penting oleh pembekal utama, dan membubarkan pendudukan haramnya ke atas Gaza dan Tebing Barat," tandatangan surat itu menulis dalam surat yang disiarkan oleh penyiar Ireland RTE News.
Mereka memberi amaran bahawa jika EU gagal mengambil "pendirian berkesan," tindakan akan ditinggalkan kepada negara anggota individu atau "kumpulan negara yang mempunyai pemikiran sama," yang tidak akan mempunyai "kekuatan penuh tindakan kolektif seluruh EU."
Pembesaran penempatan haram
Para pegawai itu juga meluahkan "rasa kecewa" kerana, dalam empat minggu sejak surat terdahulu mereka – ditandatangani 58 bekas duta EU – tiada gencatan senjata dipersetujui di Gaza. Sebaliknya, mereka menyatakan, Israel telah mula melaksanakan rancangan untuk menduduki Bandar Gaza.
Surat itu mengutuk rancangan kerajaan Israel untuk mengembangkan penempatan haram di Baitulmaqdis Timur yang diduduki, menyatakannya sebagai "matlamat yang diisytiharkan secara terbuka... untuk mensabotaj penyelesaian dua negara yang lama disokong oleh majoriti besar negara anggota PBB dan EU."
"Jika ini tidak cukup teruk, Pengelasan Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu (IPC) mengesahkan pada 22 Ogos bahawa kebuluran buatan manusia kini wujud di kawasan yang sama di Gaza, dengan setengah juta orang di sana menghadapi kelaparan, kemiskinan dan kematian," tambah surat itu.
Surat itu dialamatkan kepada Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, Presiden Majlis Eropah Antonio Costa, Presiden Parlimen Eropah Roberta Metsola, Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas, serta pemimpin dan menteri luar 27 negara anggota.