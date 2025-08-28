Utusan AS ke Syria Tom Barrack pada Selasa mencetuskan kemarahan di Lubnan selepas beliau menggambarkan kelakuan wartawan yang berebut untuk bertanya soalan sebagai “seperti haiwan” ketika sidang media di Istana Presiden di Beirut.

“Tolong diam sebentar,” kata Barrack kepada wartawan. “Apabila keadaan mula menjadi huru-hara, seperti haiwan, kami akan beredar. Jadi, anda mahu tahu apa yang berlaku? Bertindaklah dengan beradab, baik hati, dan bertoleransi, kerana inilah masalah yang berlaku di rantau ini.”

Kenyataan beliau mencetuskan kecaman daripada pemimpin dan organisasi media Lubnan.

Dalam satu kenyataan, pejabat Presiden Lubnan berkata pihaknya “kesal dengan kenyataan yang dibuat dari platformnya oleh salah seorang tetamunya hari ini.”

Sambil menekankan “penghormatan mutlak terhadap maruah manusia secara umum,” pejabat Presiden turut menegaskan penghargaan terhadap wartawan.

Melampaui batas ‘kesopanan dan diplomasi’

Kesatuan Editor Akhbar Lubnan bagaimanapun mengecam tindakan Barrack sebagai “sama sekali tidak boleh diterima.”