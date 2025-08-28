Utusan AS ke Syria Tom Barrack pada Selasa mencetuskan kemarahan di Lubnan selepas beliau menggambarkan kelakuan wartawan yang berebut untuk bertanya soalan sebagai “seperti haiwan” ketika sidang media di Istana Presiden di Beirut.
“Tolong diam sebentar,” kata Barrack kepada wartawan. “Apabila keadaan mula menjadi huru-hara, seperti haiwan, kami akan beredar. Jadi, anda mahu tahu apa yang berlaku? Bertindaklah dengan beradab, baik hati, dan bertoleransi, kerana inilah masalah yang berlaku di rantau ini.”
Kenyataan beliau mencetuskan kecaman daripada pemimpin dan organisasi media Lubnan.
Dalam satu kenyataan, pejabat Presiden Lubnan berkata pihaknya “kesal dengan kenyataan yang dibuat dari platformnya oleh salah seorang tetamunya hari ini.”
Sambil menekankan “penghormatan mutlak terhadap maruah manusia secara umum,” pejabat Presiden turut menegaskan penghargaan terhadap wartawan.
Melampaui batas ‘kesopanan dan diplomasi’
Kesatuan Editor Akhbar Lubnan bagaimanapun mengecam tindakan Barrack sebagai “sama sekali tidak boleh diterima.”
“Maruah wartawan bukan murah, dan tiada utusan negara, walau setinggi mana pun pangkatnya, boleh melampaui batas.”
Kesatuan itu menggesa Barrack mengeluarkan “permohonan maaf secara terbuka kepada media,” sambil memberi amaran bahawa kegagalan berbuat demikian “boleh mendorong kesatuan tersebut untuk menyeru lawatan dan pertemuan utusan Amerika itu diboikot selepas ini.”
Dalam kenyataan kerasnya, kesatuan itu berkata media Lubnan sekali lagi menjadi sasaran perlakuan yang “melampaui batas kesopanan dan diplomasi,” lebih mengecewakan kerana ia datang daripada “seorang utusan kuasa besar yang menjalankan peranan diplomatik.”
Adalah perkara biasa bagi wartawan untuk meninggikan suara ketika bersaing mengemukakan soalan pertama. Editor berpengalaman pula menggalakkan wartawan untuk terus menyoal dan mengingatkan bahawa mendapatkan berita adalah keutamaan mereka.
Sidang media yang huru-hara adalah perkara biasa di seluruh dunia.
Barrack, yang turut berkhidmat sebagai Duta Besar AS ke Turkiye, tiba di Beirut pada Selasa untuk bertemu Presiden Joseph Aoun dan pegawai kanan lain.
Menurut media tempatan, perbincangannya tertumpu kepada pelaksanaan keputusan kerajaan Lubnan untuk menyatukan semua senjata di bawah kawalan negara, dengan sasaran utama adalah Hezbollah.
Pada 5 Ogos, kerajaan Lubnan meluluskan rancangan yang mengarahkan tentera menggubal strategi pelucutan senjata menjelang akhir bulan ini dan melaksanakannya sebelum akhir 2025. Hezbollah menolak keputusan itu dan menyifatkannya sebagai “dosa besar.”