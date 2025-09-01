Perdana Menteri India Narendra Modi telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semasa sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) di Tianjin, menonjolkan hubungan dua hala yang rapat antara kedua-dua negara walaupun tarif AS ke atas barangan India meningkatkan tekanan ekonomi.

Pada hari Isnin, Modi dan Putin bersalaman dengan mesra dan tersenyum ketika menghampiri Presiden China Xi Jinping, dengan Modi kemudian memuat naik gambar dirinya dan Putin di dalam limosin Aurus berperisai yang digunakan oleh ketua Kremlin di X.

"Walaupun dalam situasi yang paling sukar, India dan Rusia sentiasa berjalan seiring," kata Modi. Kerjasama erat kita adalah penting bukan sahaja untuk rakyat kedua-dua negara tetapi juga untuk keamanan, kestabilan dan kemakmuran global.

Putin membalas dengan memanggil Modi "Tuan Perdana Menteri yang dihormati, sahabat yang dikasihi," dan menekankan hubungan "mesra dan saling percaya" selama beberapa dekad sebagai asas untuk kerjasama masa depan.