Perdana Menteri India Narendra Modi telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semasa sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) di Tianjin, menonjolkan hubungan dua hala yang rapat antara kedua-dua negara walaupun tarif AS ke atas barangan India meningkatkan tekanan ekonomi.
Pada hari Isnin, Modi dan Putin bersalaman dengan mesra dan tersenyum ketika menghampiri Presiden China Xi Jinping, dengan Modi kemudian memuat naik gambar dirinya dan Putin di dalam limosin Aurus berperisai yang digunakan oleh ketua Kremlin di X.
"Walaupun dalam situasi yang paling sukar, India dan Rusia sentiasa berjalan seiring," kata Modi. Kerjasama erat kita adalah penting bukan sahaja untuk rakyat kedua-dua negara tetapi juga untuk keamanan, kestabilan dan kemakmuran global.
Putin membalas dengan memanggil Modi "Tuan Perdana Menteri yang dihormati, sahabat yang dikasihi," dan menekankan hubungan "mesra dan saling percaya" selama beberapa dekad sebagai asas untuk kerjasama masa depan.
Modi juga mengalu-alukan usaha yang bertujuan untuk menamatkan perang di Ukraine, dengan menyatakan, "Satu cara perlu dicari untuk menamatkan konflik secepat mungkin dan mewujudkan keamanan yang kekal."
Tarif AS tingkatkan tekanan ekonomi ke atas India
AS baru-baru ini mengenakan tarif tambahan ke atas barangan India, dengan alasan kebimbangan mengenai ketidakseimbangan perdagangan dan peningkatan import minyak mentah Rusia oleh India. Tarif yang dikenakan di atas tarif sedia ada telah meningkatkan levi keseluruhan ke atas produk tertentu India kepada 50 peratus.
Penganalisis mengatakan langkah-langkah itu boleh mengurangkan pertumbuhan KDN India sebanyak 0.6–0.8 mata peratusan jika ia kekal selama setahun penuh. Tarif tersebut menyasarkan sektor yang padat buruh seperti tekstil, barang kemas, dan barangan pengguna, yang boleh menyebabkan kehilangan pekerjaan dan menambah tekanan kepada industri berorientasikan eksport India.
Walaubagaimanapun terdapat sedikit petunjuk bahawa India akan mengurangkan import minyak mentah Rusia. India dan China kekal sebagai pembeli terbesar minyak Rusia, dengan New Delhi mengutamakan keselamatan tenaga dan mengekalkan hubungan tenaga dua hala yang kukuh dengan Moscow.