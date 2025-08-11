Penyerang Liverpool Mohamed Salah mengkritik penghormatan UEFA kepada Allahyarham Suleiman Al-Obeid, yang dikenali sebagai “Pele Palestin,” selepas badan induk bola sepak Eropah itu gagal menyebut bahawa beliau dibunuh oleh Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestin.

Dalam satu hantaran di X pada 9 Ogos, UEFA menyifatkan bekas pemain pasukan kebangsaan itu sebagai “bakat yang memberi harapan kepada ramai kanak-kanak.”

Salah membalas ciapan itu: “Bolehkah anda beritahu kami bagaimana beliau meninggal dunia, di mana, dan mengapa?”