Mohamed Salah kritik penghormatan UEFA kepada ‘Pele Palestin’
Salah membalas ciapan UEFA: “Bolehkah anda beritahu kami bagaimana beliau meninggal dunia, di mana, dan mengapa?”
Menurut laporan, Israel telah membunuh lebih 800 atlet Palestin sejak 7 Oktober 2023. / TRT Global
11 Ogos 2025

Penyerang Liverpool Mohamed Salah mengkritik penghormatan UEFA kepada Allahyarham Suleiman Al-Obeid, yang dikenali sebagai “Pele Palestin,” selepas badan induk bola sepak Eropah itu gagal menyebut bahawa beliau dibunuh oleh Israel ketika sedang menunggu bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestin.

Dalam satu hantaran di X pada 9 Ogos, UEFA menyifatkan bekas pemain pasukan kebangsaan itu sebagai “bakat yang memberi harapan kepada ramai kanak-kanak.”

Salah membalas ciapan itu: “Bolehkah anda beritahu kami bagaimana beliau meninggal dunia, di mana, dan mengapa?”

Persatuan Bola Sepak Palestin berkata Al-Obeid, 41, terbunuh dalam serangan Israel yang menyasarkan orang awam yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di selatan Gaza.

Al-Obeid, yang dilahirkan di Gaza dan bapa kepada lima anak, dianggap sebagai antara bintang paling menyerlah dalam sejarah bola sepak Palestin. Beliau bermain dalam 24 perlawanan rasmi untuk pasukan kebangsaan dan menjaringkan dua gol.

Menurut pegawai Palestin, Israel telah membunuh lebih 800 atlet Palestin sejak 7 Oktober 2023.

