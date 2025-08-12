PERANG GAZA
Dana kekayaan Norway bernilai $2T henti pelaburan Israel atas kebimbangan di Gaza dan Tebing Barat
Berikutan semakan terhadap hubungannya dengan tentera Israel, bahagian bank pusat Norway berkata pada ia telah melupuskan pelaburan dalam 11 syarikat Israel.
Pengumuman ini dibuat selepas semakan segera yang dilancarkan minggu lalu berikutan laporan media. / Reuters
19 jam yang lepas

Dana kekayaan berdaulat Norway bernilai $2 trilion menyatakan ia menghentikan semua kontrak dengan pengurus aset yang menguruskan pelaburannya di Israel dan telah melupuskan sebahagian portfolio di negara itu berikutan situasi di Gaza dan Tebing Barat yang diduduki.  

Pengumuman ini dibuat selepas semakan segera yang dilancarkan minggu lalu berikutan laporan media bahawa dana tersebut telah memiliki pegangan dalam sebuah kumpulan enjin jet Israel yang menyediakan perkhidmatan kepada angkatan tentera Israel, termasuk penyelenggaraan pesawat pejuang.  

Dana tersebut, iaitu bahagian bank pusat Norway, yang memegang saham dalam 61 syarikat Israel setakat 30 Jun, pada hari-hari terbaharu ini telah melupuskan pegangan dalam 11 syarikat tersebut, menurut kenyataan pada hari Isnin.  

"Kami kini telah menjual sepenuhnya pegangan ini," kata dana itu, sambil menambah bahawa ia terus menyemak syarikat-syarikat Israel untuk kemungkinan pelupusan selanjutnya.  

Parlimen Norway pada bulan Jun menolak cadangan untuk dana tersebut melupuskan pelaburan daripada semua syarikat yang mempunyai aktiviti di wilayah Palestin yang diduduki.

SUMBER:Reuters
