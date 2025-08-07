KUALA LUMPUR – Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap Deklarasi New York mengenai Palestin, dengan Menteri Luar Mohamad Hasan memberi amaran bahawa beberapa syarat yang digariskan bercanggah dengan dasar luar Malaysia yang telah lama diamalkan.

Berucap di Dewan Rakyat pada Rabu, Mohamad berkata Malaysia menyokong matlamat utama deklarasi tersebut untuk mewujudkan sebuah negara Palestin yang merdeka, namun ‘kurang selesa’ untuk bersetuju sepenuhnya dengan beberapa klausa yang terkandung di dalamnya.

“Kita bersetuju dengan objektifnya, iaitu untuk merealisasikan sebuah negara Palestin yang bebas dan berdaulat.

“Namun kita kurang selesa dengan syarat-syarat yang digariskan. Ada perkara yang dirasakan tidak selari dengan dasar luar Malaysia. Oleh itu, kita bersikap berhati-hati,” katanya.

Deklarasi New York telah diterima pakai dalam satu persidangan antarabangsa pada 30 Julai lalu. Ia menggariskan rangka kerja untuk menghidupkan semula penyelesaian dua negara, termasuk seruan agar Hamas melucutkan senjata dan menyerahkan kawalan Gaza kepada Pihak Berkuasa Palestin (PA), penubuhan negara Palestin tanpa ketenteraan, serta komitmen jelas dari Israel untuk menamatkan penjajahan dan mengembalikan pentadbiran Palestin.

Walaupun cadangan ini disokong oleh beberapa negara Barat, Malaysia mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Mohamad menegaskan sokongan Malaysia berpaksikan prinsip dan tidak berpihak kepada mana-mana kumpulan politik di Palestin.

“Kita menyokong hak rakyat Palestin – bukan mana-mana kumpulan tertentu – untuk menubuhkan negara sendiri, mentadbir diri sendiri dan menentukan kepimpinan mereka sendiri,” katanya.

Beliau turut mengulangi pendirian Malaysia untuk penyelesaian dua negara berdasarkan sempadan pra-1967 dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu negara Palestin, serta mengecam serangan berterusan rejim Israel di Gaza dan Tebing Barat yang disifatkan sebagai jenayah perang dan hukuman kolektif.