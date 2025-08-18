Pihak tentera Thailand telah menyangkal dakwaan bahawa Michael B. Alfaro, pelobi politik Amerika Syarikat, bukanlah wartawan Rumah Putih dan beliau tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana organisasi media yang diiktiraf. Laksamana Muda Surasant Kongsiri, jurucakap Pusat Kawalan Situasi Sempadan Thailand-Kemboja, berkata kenyataan Alfaro mengenai pertikaian sempadan tidak disokong bukti dan hanya mewakili pandangan peribadinya.
Thailand kekal berpegang kepada prinsip hidup aman tetapi memberi amaran terhadap penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan kepentingan negara. "Sekiranya dakwaan yang mengelirukan berterusan atau menimbulkan risiko kepada keselamatan, Thailand akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut kerangka undang-undang dan kerjasama antarabangsa," kata Surasant.
Sementara itu, jurucakap kerajaan Thailand, Jirayu Huangsap, membatalkan jemputan sebelumnya kepada Alfaro untuk melawat kawasan sempadan. Jirayu menjelaskan bahawa jemputan itu dibuat atas anggapan Alfaro seorang wartawan sah yang boleh memberikan laporan seimbang. "Setelah menyemak latar belakangnya, saya tidak lagi berminat untuk meneruskan perkara ini," katanya.
Alfaro menarik perhatian di Thailand selepas membuat siaran langsung dari Kemboja yang memaparkan negara itu dalam cahaya negatif semasa ketegangan sempadan terkini. Laporan mendakwa beliau diupah oleh sebuah syarikat Kemboja untuk menggalakkan pendirian negara itu dalam pertikaian tersebut. Beliau dikatakan bertemu dengan menteri-menteri Kemboja dan membuat siaran langsung berhampiran kawasan sempadan Thailand.
Dalam satu catatan media sosial, Alfaro mendakwa menerima jemputan daripada kerajaan Thailand untuk mendengar penjelasan mereka, menyifatkannya sebagai tanggungjawabnya untuk menyampaikan "kebenaran" kepada masyarakat antarabangsa. Beliau juga mendakwa akan menyampaikan maklumat terus kepada bekas Presiden AS Donald Trump bagi menyokong usaha keamanan—satu kenyataan yang belum disahkan secara bebas.
Keadaan ini menunjukkan cabaran penyebaran maklumat palsu dalam pertikaian sempadan, dengan Thailand dan Kemboja masing-masing memaparkan naratif berbeza. Pihak berkuasa setakat ini tidak memberikan butiran lanjut mengenai kemungkinan tindakan undang-undang.