ASIA
2 min membaca
Thailand sangkal dakwaan pelobi AS, beri amaran terhadap penyebaran berita palsu
Pihak tentera Thailand menolak dakwaan yang dibuat oleh pelobi politik Amerika Syarikat, Michael B. Alfaro, dengan menyatakan bahawa beliau bukan seorang wartawan Rumah Putih.
Thailand sangkal dakwaan pelobi AS, beri amaran terhadap penyebaran berita palsu
Thailand akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut undang-undang terhadap penyebaran maklumat palsu. / Reuters
18 Ogos 2025

Pihak tentera Thailand telah menyangkal dakwaan bahawa Michael B. Alfaro, pelobi politik Amerika Syarikat, bukanlah wartawan Rumah Putih dan beliau tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana organisasi media yang diiktiraf. Laksamana Muda Surasant Kongsiri, jurucakap Pusat Kawalan Situasi Sempadan Thailand-Kemboja, berkata kenyataan Alfaro mengenai pertikaian sempadan tidak disokong bukti dan hanya mewakili pandangan peribadinya.  

Thailand kekal berpegang kepada prinsip hidup aman tetapi memberi amaran terhadap penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan kepentingan negara. "Sekiranya dakwaan yang mengelirukan berterusan atau menimbulkan risiko kepada keselamatan, Thailand akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut kerangka undang-undang dan kerjasama antarabangsa," kata Surasant.  

Sementara itu, jurucakap kerajaan Thailand, Jirayu Huangsap, membatalkan jemputan sebelumnya kepada Alfaro untuk melawat kawasan sempadan. Jirayu menjelaskan bahawa jemputan itu dibuat atas anggapan Alfaro seorang wartawan sah yang boleh memberikan laporan seimbang. "Setelah menyemak latar belakangnya, saya tidak lagi berminat untuk meneruskan perkara ini," katanya.  

Disyorkan

Alfaro menarik perhatian di Thailand selepas membuat siaran langsung dari Kemboja yang memaparkan negara itu dalam cahaya negatif semasa ketegangan sempadan terkini. Laporan mendakwa beliau diupah oleh sebuah syarikat Kemboja untuk menggalakkan pendirian negara itu dalam pertikaian tersebut. Beliau dikatakan bertemu dengan menteri-menteri Kemboja dan membuat siaran langsung berhampiran kawasan sempadan Thailand.  

Dalam satu catatan media sosial, Alfaro mendakwa menerima jemputan daripada kerajaan Thailand untuk mendengar penjelasan mereka, menyifatkannya sebagai tanggungjawabnya untuk menyampaikan "kebenaran" kepada masyarakat antarabangsa. Beliau juga mendakwa akan menyampaikan maklumat terus kepada bekas Presiden AS Donald Trump bagi menyokong usaha keamanan—satu kenyataan yang belum disahkan secara bebas.  

Keadaan ini menunjukkan cabaran penyebaran maklumat palsu dalam pertikaian sempadan, dengan Thailand dan Kemboja masing-masing memaparkan naratif berbeza. Pihak berkuasa setakat ini tidak memberikan butiran lanjut mengenai kemungkinan tindakan undang-undang.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us