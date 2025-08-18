Pihak tentera Thailand telah menyangkal dakwaan bahawa Michael B. Alfaro, pelobi politik Amerika Syarikat, bukanlah wartawan Rumah Putih dan beliau tidak mempunyai hubungan dengan mana-mana organisasi media yang diiktiraf. Laksamana Muda Surasant Kongsiri, jurucakap Pusat Kawalan Situasi Sempadan Thailand-Kemboja, berkata kenyataan Alfaro mengenai pertikaian sempadan tidak disokong bukti dan hanya mewakili pandangan peribadinya.

Thailand kekal berpegang kepada prinsip hidup aman tetapi memberi amaran terhadap penyebaran maklumat palsu yang boleh menjejaskan kepentingan negara. "Sekiranya dakwaan yang mengelirukan berterusan atau menimbulkan risiko kepada keselamatan, Thailand akan mengambil tindakan sewajarnya mengikut kerangka undang-undang dan kerjasama antarabangsa," kata Surasant.

Sementara itu, jurucakap kerajaan Thailand, Jirayu Huangsap, membatalkan jemputan sebelumnya kepada Alfaro untuk melawat kawasan sempadan. Jirayu menjelaskan bahawa jemputan itu dibuat atas anggapan Alfaro seorang wartawan sah yang boleh memberikan laporan seimbang. "Setelah menyemak latar belakangnya, saya tidak lagi berminat untuk meneruskan perkara ini," katanya.