Trump bertemu CEO Intel susulan desakan letak jawatan
Minggu lalu, Trump menuntut peletakan jawatan Tan, sambil menuduhnya “ada konflik kepentingan” disebabkan hubungan pelaburan dengan syarikat-syarikat China.
FOTO FAIL: Dalam catatan di platform Truth Social, Trump menyifatkan pertemuan itu sebagai “sangat menarik”. / Reuters
16 jam yang lepas

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Isnin mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Intel Lip-Bu Tan, hanya beberapa hari selepas mendesak beliau melepaskan jawatan.

Dalam catatan di platform Truth Social, Trump menyifatkan pertemuan itu sebagai “sangat menarik” sambil memuji kisah kejayaan Tan, yang beliau sifatkan sebagai “luar biasa.” Saham Intel melonjak 3% dalam dagangan selepas waktu pasaran.

Minggu lalu, Trump menuntut peletakan jawatan Tan, sambil menuduhnya “ada konflik kepentingan” disebabkan hubungan pelaburan dengan syarikat-syarikat China, termasuk syarikat yang dikaitkan dengan tentera negara itu — satu kenyataan yang menambah lagi ketidaktentuan terhadap usaha pemulihan syarikat pembuat cip itu.

Tan, yang dilantik enam bulan lalu, berdepan cabaran memulihkan Intel selepas bertahun-tahun mengambil langkah yang salah yang menyebabkan ia tertinggal di belakang pesaing seperti Nvidia dalam pasaran cip AI yang sedang berkembang pesat. Langkah strategik beliau termasuk menjual aset, mengurangkan tenaga kerja dan mengalih sumber ke bidang utama.

Namun, penganalisis dan bekas kakitangan kanan Intel berpendapat gesaan Trump untuk Tan melepaskan jawatan boleh menjejaskan fokus tersebut

Menurut Intel, pertemuan itu diadakan secara “terus terang dan membina” dengan komitmen untuk memperkukuh kedudukan teknologi dan pembuatan AS. Syarikat itu berkata ia akan bekerjasama rapat dengan pihak pentadbiran untuk “memulihkan kegemilangan syarikat ikonik ini.”

Trump turut ditemani Setiausaha Perdagangan Howard Lutnick dan Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent. Mereka dijangka membentangkan cadangan lanjut pada minggu depan.

Campur tangan Trump ini dilihat jarang berlaku dalam sejarah AS, di mana seorang presiden secara terbuka menggesa seorang CEO berundur, sekali gus menimbulkan persoalan tentang pengaruh beliau terhadap urusan korporat.

Pertemuan itu juga diadakan selepas satu perjanjian yang mewajibkan Nvidia dan AMD menyerahkan 15% hasil jualan dari China kepada kerajaan AS.

SUMBER:Reuters
