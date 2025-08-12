Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Isnin mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Intel Lip-Bu Tan, hanya beberapa hari selepas mendesak beliau melepaskan jawatan.

Dalam catatan di platform Truth Social, Trump menyifatkan pertemuan itu sebagai “sangat menarik” sambil memuji kisah kejayaan Tan, yang beliau sifatkan sebagai “luar biasa.” Saham Intel melonjak 3% dalam dagangan selepas waktu pasaran.

Minggu lalu, Trump menuntut peletakan jawatan Tan, sambil menuduhnya “ada konflik kepentingan” disebabkan hubungan pelaburan dengan syarikat-syarikat China, termasuk syarikat yang dikaitkan dengan tentera negara itu — satu kenyataan yang menambah lagi ketidaktentuan terhadap usaha pemulihan syarikat pembuat cip itu.

Tan, yang dilantik enam bulan lalu, berdepan cabaran memulihkan Intel selepas bertahun-tahun mengambil langkah yang salah yang menyebabkan ia tertinggal di belakang pesaing seperti Nvidia dalam pasaran cip AI yang sedang berkembang pesat. Langkah strategik beliau termasuk menjual aset, mengurangkan tenaga kerja dan mengalih sumber ke bidang utama.

Namun, penganalisis dan bekas kakitangan kanan Intel berpendapat gesaan Trump untuk Tan melepaskan jawatan boleh menjejaskan fokus tersebut