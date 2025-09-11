Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyeru perpaduan di kalangan negara-negara Islam berkenaan kekejaman dan kegilaan Israel.

Dalam keadaan dunia dalam kacau-bilau, beliau memetik satu negara yang “begitu angkuh dan gila menimbulkan kekacauan, bencana, dan kekejaman di seluruh rantau ini. Sudah tentu yang paling terjejas teruk adalah Gaza.”

Tambahan beliau warga dunia seolah-olah tidak berdaya untuk menangani kekejaman dan huru-hara yang berlaku. “Kita perlu mengambil pendirian yang teguh dan berprinsip menentang penjajahan Zionis Israel serta sikap angkuh mereka yang mencabar undang-undang dan ketertiban antarabangsa.”