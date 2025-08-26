ASIA
2 min membaca
Filipina gantung tugasan kerajaan, sekolah susulan cuaca buruk
Arahan tersebut melibatkan kawasan Metro Manila dan beberapa wilayah lain yang terjejas akibat kombinasi tekanan rendah (LPA) serta monsun barat daya.
Filipina gantung tugasan kerajaan, sekolah susulan cuaca buruk
FOTO FAIL: Arahan tersebut melibatkan kawasan Metro Manila dan beberapa wilayah lain yang terjejas. / Reuters
26 Ogos 2025

Kerajaan Filipina mengumumkan penggantungan kerja di pejabat kerajaan serta sekolah di semua peringkat pada Selasa berikutan hujan lebat yang dijangka melanda negara itu, menurut kenyataan Pejabat Komunikasi Presiden.

Arahan tersebut melibatkan kawasan Metro Manila dan beberapa wilayah lain yang terjejas akibat kombinasi tekanan rendah (LPA) serta monsun barat daya.

Menurut Pekeliling Memorandum No. 94-A, Setiausaha Eksekutif Lucas P. Bersamin berkata keputusan itu dibuat atas arahan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. selepas mendapat cadangan daripada Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Negara (NDRRMC).

Antara wilayah terlibat ialah Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte dan Southern Leyte.

Disyorkan

Bersamin menjelaskan, agensi yang terlibat dalam penyampaian perkhidmatan asas, kesihatan, kesiapsiagaan bencana dan tindak balas kecemasan tetap beroperasi seperti biasa bagi memastikan bantuan yang diperlukan dapat disalurkan.

Sementara itu, pihak berkuasa tempatan (LGU) di luar kawasan terbabit juga boleh membuat pengumuman penggantungan kerja dan kelas mengikut situasi cuaca masing-masing.

Beliau turut menegaskan bahawa bagi syarikat serta pejabat swasta, keputusan untuk menangguhkan kerja diserahkan kepada pertimbangan pihak pengurusan masing-masing.

Pejabat Presiden dalam kenyataan itu turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan mengutamakan keselamatan sepanjang tempoh hujan lebat yang dijangka melanda negara itu.

SUMBER:TRT Global
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us