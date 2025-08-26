Kerajaan Filipina mengumumkan penggantungan kerja di pejabat kerajaan serta sekolah di semua peringkat pada Selasa berikutan hujan lebat yang dijangka melanda negara itu, menurut kenyataan Pejabat Komunikasi Presiden.

Arahan tersebut melibatkan kawasan Metro Manila dan beberapa wilayah lain yang terjejas akibat kombinasi tekanan rendah (LPA) serta monsun barat daya.

Menurut Pekeliling Memorandum No. 94-A, Setiausaha Eksekutif Lucas P. Bersamin berkata keputusan itu dibuat atas arahan Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. selepas mendapat cadangan daripada Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Negara (NDRRMC).

Antara wilayah terlibat ialah Aurora, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte dan Southern Leyte.