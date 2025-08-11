Puluhan ribu penyokong Palestin berhimpun di Dataran Beyazit, Istanbul, pada Sabtu selepas solat Maghrib bagi menyuarakan bantahan terhadap pembunuhan beramai-ramai Israel di Gaza dan menyebabkan rakyat Palestin kebuluran.

Perhimpunan yang disertai pertubuhan bukan kerajaan serta ramai orang awam itu diteruskan dengan perarakan menuju ke lokasi bersejarah Masjid Ayasofya.

Penunjuk perasaan menyertai protes itu dengan tujuan meningkatkan kesedaran mengenai krisis kemanusiaan dan menyatakan solidariti bersama rakyat Gaza di tengah-tengah keganasan yang semakin memuncak serta kekurangan bekalan makanan dan perubatan.

Penganjur menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan segera untuk menghentikan penderitaan tersebut.