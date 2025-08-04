Datuk Bandar Athens Haris Doukas mengeluarkan respon keras terhadap duta Israel pada Ahad, menegaskan bahawa Greece tidak memerlukan "kelas demokrasi daripada mereka yang membunuh orang awam," selepas kritikan daripada wakil Israel mengenai grafiti anti-Semitik yang didakwa terdapat di ibu kota Greece itu.

Beliau berkata demikian selepas Duta Israel Noam Katz mendakwa pihak berkuasa bandar gagal bertindak terhadap grafiti yang membuatkan pelawat Israel berasa "tidak selesa." Doukas mempertahankan rekod pentadbirannya dan menarik perhatian kepada kekejaman Israel di Gaza.

"Sebagai pihak berkuasa perbandaran bandar, kami sentiasa menentang keganasan dan perkauman. Tetapi kami tidak menerima ceramah tentang demokrasi daripada mereka yang membunuh orang awam dan kanak-kanak dalam barisan makanan—mereka yang bertanggungjawab atas kematian puluhan setiap hari di Gaza akibat bom, kelaparan, dan kehausan," katanya.

Doukas juga mengkritik apa yang beliau gambarkan sebagai kemarahan selektif daripada duta Israel itu. "Agak terkejut Duta Katz pilih untuk hanya tumpukan pada grafiti—sebahagian besarnya sedang dibersihkan—sambil memejamkan mata kepada genosid tidak berperikemanusiaan yang dilakukan di Gaza," tambahnya.