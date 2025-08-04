Datuk Bandar Athens Haris Doukas mengeluarkan respon keras terhadap duta Israel pada Ahad, menegaskan bahawa Greece tidak memerlukan "kelas demokrasi daripada mereka yang membunuh orang awam," selepas kritikan daripada wakil Israel mengenai grafiti anti-Semitik yang didakwa terdapat di ibu kota Greece itu.
Beliau berkata demikian selepas Duta Israel Noam Katz mendakwa pihak berkuasa bandar gagal bertindak terhadap grafiti yang membuatkan pelawat Israel berasa "tidak selesa." Doukas mempertahankan rekod pentadbirannya dan menarik perhatian kepada kekejaman Israel di Gaza.
"Sebagai pihak berkuasa perbandaran bandar, kami sentiasa menentang keganasan dan perkauman. Tetapi kami tidak menerima ceramah tentang demokrasi daripada mereka yang membunuh orang awam dan kanak-kanak dalam barisan makanan—mereka yang bertanggungjawab atas kematian puluhan setiap hari di Gaza akibat bom, kelaparan, dan kehausan," katanya.
Doukas juga mengkritik apa yang beliau gambarkan sebagai kemarahan selektif daripada duta Israel itu. "Agak terkejut Duta Katz pilih untuk hanya tumpukan pada grafiti—sebahagian besarnya sedang dibersihkan—sambil memejamkan mata kepada genosid tidak berperikemanusiaan yang dilakukan di Gaza," tambahnya.
Katz membuat kenyataannya dalam temubual dengan akhbar harian Greece Kathimerini, di mana beliau menekankan kesan grafiti anti-Semitik terhadap pelawat Israel dan menuduh pihak berkuasa bandar tidak berbuat cukup untuk membersihkannya.
Kenyataan ini muncul di tengah-tengah peperangan Israel di Gaza yang bermula pada 7 Oktober 2023. Menurut Kementerian Kesehatan Palestin di Gaza, lebih daripada 60,800 rakyat Palestin—kebanyakan wanita dan kanak-kanak—telah terbunuh. Sekatan itu telah menyebabkan kekurangan makanan, air, dan ubat-ubatan yang teruk, dengan sekurang-kurangnya 175 orang, termasuk 93 kanak-kanak, dilaporkan mati akibat kelaparan.
Israel telah menolak seruan antarabangsa berulang kali untuk gencatan senjata. Pada November, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dakwaan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Secara berasingan, Israel juga berhadapan dengan kes genosid yang dibawa oleh Afrika Selatan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ).
Pertikaian diplomatik di Athens ini menekankan kemarahan antarabangsa yang semakin meningkat terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap tindakan Israel dalam serangan tentera mereka.