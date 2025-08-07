KUALA LUMPUR — Malaysia dan Filipina komited memperkukuh kerjasama strategik demi menjamin masa depan ASEAN yang lebih aman dan bersatu, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar memaklumkan komitmen itu antara perkara yang dibincangkan bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam perbualan telefon pada Rabu, 6 Ogos.

“Perbincangan turut menyentuh soal keamanan dan keharmonian di perairan antarabangsa serta kawasan sempadan yang menjadi keutamaan bersama demi kestabilan rantau ini,” katanya.

Anwar turut berkongsi perkembangan positif rundingan sempadan antara Thailand dan Kemboja, yang dijangka dimuktamadkan pada Khamis menerusi persetujuan dua hala antara menteri pertahanan negara tersebut dalam Mesyuarat Luar Biasa Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) yang berlangsung di Malaysia.