Malaysia, Filipina sepakat perkukuh kerjasama strategik demi masa depan ASEAN – PM Anwar
Anwar memaklumkan komitmen itu antara perkara yang dibincangkan bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam perbualan telefon pada Rabu.
FOTO FAIL: Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar berkata Malaysia dan Filipina komited menjamin masa depan ASEAN. / AP
13 jam yang lepas

KUALA LUMPUR — Malaysia dan Filipina komited memperkukuh kerjasama strategik demi menjamin masa depan ASEAN yang lebih aman dan bersatu, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar memaklumkan komitmen itu antara perkara yang dibincangkan bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam perbualan telefon pada Rabu, 6 Ogos.

“Perbincangan turut menyentuh soal keamanan dan keharmonian di perairan antarabangsa serta kawasan sempadan yang menjadi keutamaan bersama demi kestabilan rantau ini,” katanya.

Anwar turut berkongsi perkembangan positif rundingan sempadan antara Thailand dan Kemboja, yang dijangka dimuktamadkan pada Khamis menerusi persetujuan dua hala antara menteri pertahanan negara tersebut dalam Mesyuarat Luar Biasa Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) yang berlangsung di Malaysia.

Jelasnya, perkembangan itu menandakan satu lagi langkah ke hadapan dalam merealisasikan aspirasi ASEAN sebagai rantau yang aman, stabil dan makmur.

Menteri Pertahanan Kemboja Jeneral Tea Seiha dan Pemangku Menteri Pertahanan Thailand Jeneral Natthaphon Narkphanit dijangka menghadiri mesyuarat berkenaan, bersama ketua-ketua angkatan tentera serta wakil kerajaan dari kedua-dua negara.

Thailand dan Kemboja sebelum ini bersetuju melaksanakan gencatan senjata berkuat kuasa tengah malam pada 28 Julai, hasil mesyuarat khas yang dipengerusikan oleh Malaysia di Kompleks Seri Perdana, Putrajaya.

