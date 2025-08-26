Filipina menggesa Israel menerima cadangan gencatan senjata antarabangsa, dengan menyifatkan krisis kemanusiaan di Gaza sebagai semakin meruncing, lapor Philippine News Agency.

Dalam kenyataan pada Isnin, Kementerian Luar Filipina menekankan bahawa langkah itu penting untuk melindungi orang awam serta menghidupkan semula jalan menuju perdamaian.