Malaysia mengecam keras rancangan Israel untuk merampas Gaza dan menyifatkannya sebagai “penjajahan moden” yang menghina usaha diplomasi antarabangsa.
Menteri Luar Mohamad Hasan menegaskan, rancangan itu membuktikan aspirasi lama rejim Zionis untuk menakluki tanah Palestin semakin berani ditunjukkan.
“Rancangan pengambilalihan ketenteraan Israel terhadap Gaza adalah keterlaluan. Ini satu eskalasi terhadap cita-cita mereka yang telah lama untuk menakluki tanah Palestin secara kekal. Ia adalah penjajahan moden dan penghinaan kepada segala usaha diplomasi,” katanya ketika menyampaikan kenyataan Malaysia pada Mesyuarat Luar Biasa Majlis Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Jeddah, Arab Saudi pada Isnin.
Beliau menegaskan, meskipun pelbagai pihak cuba menjadi perantara damai, Israel tetap enggan menghormati tuntutan gencatan senjata atau melindungi orang awam.
“Kami minta jangan sakiti orang awam, tetapi mereka bom kawasan perumahan, sekolah dan hospital. Kami minta laluan pemindahan yang selamat, tetapi mereka bedil zon evakuasi. Kami minta benarkan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka serang konvoi bekalan dan membuat seluruh Gaza kelaparan,” katanya.
Mohamad turut menarik perhatian kepada pengisytiharan rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai kebuluran di Gaza, dengan rakyatnya kini berdepan malnutrisi akut, ketiadaan makanan dan angka korban yang terus meningkat.
Beliau berkata Malaysia, bersama masyarakat antarabangsa, sentiasa menyalurkan bantuan melalui UNRWA dan saluran lain, namun usaha tersebut sering dihalang rejim Israel.
Beliau memberi amaran bahawa kekejaman Israel sejak dua tahun lalu hanyalah permulaan, kerana dasar perluasan wilayah rejim itu tidak pernah berubah.
“Konsep ‘Greater Israel’ bukan perkara baharu. Ia adalah dasar kebangsaan Israel sejak dahulu — merampas tanah sekeliling, membina penempatan haram, dan menghapuskan sesiapa sahaja yang menghalang,” katanya, sambil menekankan bahawa keganasan Israel tidak akan terhenti di Palestin semata-mata.
Mohamad menyeru negara-negara anggota OIC agar bersatu dalam membantu Palestin. “Suatu hari nanti, apabila sebuah negara Palestin yang merdeka wujud dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota, kita akan tahu bahawa umat Islam seluruh dunia yang merealisasikannya. Namun kita mesti terus bersuara setiap hari, sehingga keamanan dan keadilan akhirnya berpihak kepada Palestin,” katanya.
Sejak Oktober 2023, lebih 62,000 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan kejam Israel di Gaza yang kini berdepan kemusnahan serta kebuluran.