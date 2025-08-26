Malaysia mengecam keras rancangan Israel untuk merampas Gaza dan menyifatkannya sebagai “penjajahan moden” yang menghina usaha diplomasi antarabangsa.

Menteri Luar Mohamad Hasan menegaskan, rancangan itu membuktikan aspirasi lama rejim Zionis untuk menakluki tanah Palestin semakin berani ditunjukkan.

“Rancangan pengambilalihan ketenteraan Israel terhadap Gaza adalah keterlaluan. Ini satu eskalasi terhadap cita-cita mereka yang telah lama untuk menakluki tanah Palestin secara kekal. Ia adalah penjajahan moden dan penghinaan kepada segala usaha diplomasi,” katanya ketika menyampaikan kenyataan Malaysia pada Mesyuarat Luar Biasa Majlis Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Jeddah, Arab Saudi pada Isnin.

Beliau menegaskan, meskipun pelbagai pihak cuba menjadi perantara damai, Israel tetap enggan menghormati tuntutan gencatan senjata atau melindungi orang awam.

“Kami minta jangan sakiti orang awam, tetapi mereka bom kawasan perumahan, sekolah dan hospital. Kami minta laluan pemindahan yang selamat, tetapi mereka bedil zon evakuasi. Kami minta benarkan bantuan kemanusiaan, tetapi mereka serang konvoi bekalan dan membuat seluruh Gaza kelaparan,” katanya.

Mohamad turut menarik perhatian kepada pengisytiharan rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai kebuluran di Gaza, dengan rakyatnya kini berdepan malnutrisi akut, ketiadaan makanan dan angka korban yang terus meningkat.