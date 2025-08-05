Sebuah badan perisikan utama Turkiye memberi amaran bahawa konflik terkini antara Israel dan Iran masih berisiko tinggi mencetuskan eskalasi serantau, sekaligus menekankan keperluan mendesak untuk "inisiatif diplomatik" berterusan dengan Tehran berkenaan program nuklearnya.

Laporan terperinci oleh Akademi Perisikan Negara (MIA) – bertajuk ‘Perang 12 Hari dan Pengajaran untuk Turkiye’ – juga menyatakan bahawa peperangan siber dan manipulasi digital pendapat awam kini menjadi teras konflik moden, menandakan peralihan dramatik daripada pertempuran konvensional kepada peperangan kompleks dan pelbagai dimensi.

“Peperangan siber, elektronik, dan kognitif, yang kini menjadi faktor utama dalam medan pertempuran abad ke-21, bukan lagi domain bebas, tetapi saling berkait dan menjadi elemen penting dalam perancangan operasi bersepadu,” tambah laporan 58 muka surat itu.

Konflik ketenteraan selama 12 hari antara musuh ketat ini menyaksikan Israel dan Iran bertukar-tukar serangan peluru berpandu yang mengena bandar utama dan kemudahan ketenteraan di kedua-dua negara. Perang itu juga melibatkan AS apabila ia mengebom kemudahan nuklear Tehran sebelum mengatur gencatan senjata yang tidak stabil antara kedua negara.

Pencegahan hipersonik Iran

Laporan itu menyatakan Iran bertujuan mengimbangi keunggulan udara Israel dengan pelaburan bertahun-tahun dalam peluru berpandu balistik dan hipersonik. Walaupun memiliki kelebihan teknologi, Israel gagal memintas beberapa peluru berpandu Iran ini.

“Sebahagian daripadanya menyebabkan kerosakan besar dan kehilangan nyawa di beberapa bahagian Israel, terutamanya di Tel Aviv dan Haifa,” kata laporan itu, mendedahkan kelemahan dalam kapasiti pencegahan Israel.

Peluru berpandu Iran menghentam beberapa pangkalan udara Israel, Lapangan Terbang Ben Gurion, loji kuasa di Tel Aviv, kilang penapisan minyak dan kawasan pelabuhan di Haifa, serta hab komunikasi dan pengangkutan utama di tengah Israel.

Laporan itu juga menekankan pembunuhan berprofil tinggi Israel terhadap pemimpin tentera dan perisikan Iran, serta saintis nuklear utama, mendedahkan jaringan perisikan manusia dan rangkaian rahsia Israel di Iran.

Semasa konflik, Iran kehilangan beberapa komander kanan—termasuk Ketua Staf Angkatan Tentera Mohammad Bagheri, Komander Pengawal Revolusi Hossein Salami—dan saintis nuklear terkemuka.

Laporan itu berhujah bahawa capaian operasi ini "menunjukkan bagaimana struktur perisikan moden boleh membentuk hasil peperangan."