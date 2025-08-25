ASIA
Pelarian Rohingya di Bangladesh mengingati ulang tahun pemergian ramai-ramai dari Myanmar
Ratusan ribu Rohingnya melarikan diri dari Myanmar pada 25 Ogos 2017.
Ribuan pelarian Rohingnya mengingati tarikh hitam dalam sejarah mereka. / AP
25 Ogos 2025

Puluhan ribu pelarian Rohingya menandakan ulang tahun kelapan pemergian besar-besaran mereka dari Myanmar pada hari Isnin dengan berhimpun di kem-kem di seluruh Bangladesh untuk menuntut kembali ke tanah air mereka di negeri Rakhine dengan selamat dan bermaruah, menurut The Associated Press.

Dengan membawa sepanduk yang tertulis “Tiada lagi kehidupan pelarian” dan “Repatriasi penyelesaian terakhir,” para pelarian di kem Kutupalong, Cox’s Bazar memperingati hari yang mereka namakan “Hari Peringatan Genosid Rohingya,” mengenangi keganasan yang memaksa ratusan ribu daripada mereka melarikan diri dari Myanmar pada 25 Ogos 2017.

Peristiwa muram ini berlangsung serentak dengan persidangan antarabangsa selama tiga hari di Cox’s Bazar, yang dihadiri wakil-wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), diplomat, serta anggota kerajaan sementara Bangladesh bagi membincangkan sokongan berterusan untuk pelarian dan strategi mempercepatkan usaha repatriasi.

Pemenang Hadiah Keamanan Nobel, Muhammad Yunus, yang mengetuai pentadbiran sementara Bangladesh, dijangka berucap pada persidangan tersebut hari ini.

Walaupun terdapat seruan berulang oleh Bangladesh dan PBB untuk pemulangan sukarela pelarian, ketidakstabilan yang berterusan di negeri Rakhine Myanmar—yang kini kebanyakannya di bawah kawalan kumpulan pemberontak Tentera Arakan—menimbulkan keraguan tentang kelayakan repatriasi.

Para pelarian yang menyertai protes pada hari Isnin meluahkan kekecewaan mereka terhadap keganasan dan ketidaktentuan politik yang berterusan di wilayah asal mereka.

“Kami berada di sini hari ini kerana tentera Myanmar dan Tentera Arakan melakukan genosid terhadap komuniti kami,” kata Nur Aziz, seorang pelarian berusia 19 tahun kepada The Associated Press. “Kami mahu kembali ke negara kami dengan hak yang sama seperti kumpulan etnik lain di Myanmar.”

Tindakan keras tentera Myanmar pada 2017 di Rakhine, yang menyusul serangan pengganas terhadap pos keselamatan, digelar oleh PBB dan pemerhati antarabangsa sebagai kembersihan etnik dan genosid. Lebih 700,000 pelarian Rohingya melintas masuk ke Bangladesh, menyertai kira-kira 300,000 yang sudah berada di kem-kem daripada gelombang keganasan sebelumnya.

Bangladesh telah berulang kali menyeru komuniti antarabangsa untuk meningkatkan tekanan ke atas Myanmar bagi mewujudkan keadaan yang kondusif untuk repatriasi. Kerajaan juga telah mendapatkan sokongan diplomatik dari China untuk memudahkan proses tersebut.

