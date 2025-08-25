Puluhan ribu pelarian Rohingya menandakan ulang tahun kelapan pemergian besar-besaran mereka dari Myanmar pada hari Isnin dengan berhimpun di kem-kem di seluruh Bangladesh untuk menuntut kembali ke tanah air mereka di negeri Rakhine dengan selamat dan bermaruah, menurut The Associated Press.

Dengan membawa sepanduk yang tertulis “Tiada lagi kehidupan pelarian” dan “Repatriasi penyelesaian terakhir,” para pelarian di kem Kutupalong, Cox’s Bazar memperingati hari yang mereka namakan “Hari Peringatan Genosid Rohingya,” mengenangi keganasan yang memaksa ratusan ribu daripada mereka melarikan diri dari Myanmar pada 25 Ogos 2017.

Peristiwa muram ini berlangsung serentak dengan persidangan antarabangsa selama tiga hari di Cox’s Bazar, yang dihadiri wakil-wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), diplomat, serta anggota kerajaan sementara Bangladesh bagi membincangkan sokongan berterusan untuk pelarian dan strategi mempercepatkan usaha repatriasi.

Pemenang Hadiah Keamanan Nobel, Muhammad Yunus, yang mengetuai pentadbiran sementara Bangladesh, dijangka berucap pada persidangan tersebut hari ini.

Walaupun terdapat seruan berulang oleh Bangladesh dan PBB untuk pemulangan sukarela pelarian, ketidakstabilan yang berterusan di negeri Rakhine Myanmar—yang kini kebanyakannya di bawah kawalan kumpulan pemberontak Tentera Arakan—menimbulkan keraguan tentang kelayakan repatriasi.