Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) menolak rancangan Israel untuk menduduki Gaza sepenuhnya, sambil menggesa tekanan dikenakan terhadap Tel Aviv bagi menghentikan tindakannya terhadap rakyat Palestin di wilayah terkepung itu.

Dalam kenyataan akhir pada Isnin selepas mesyuarat tergempar peringkat menteri di Jeddah, Arab Saudi, OIC mengecam keras rancangan Israel “untuk mengenakan pendudukan penuh dan kawalan ketenteraan ke atas Semenanjung Gaza” dan menolak “sebarang perancangan, tanpa mengira bentuk, yang bertujuan mengusir rakyat Palestin secara paksa.”

Pertubuhan itu meletakkan tanggungjawab penuh ke atas Israel atas perang yang berterusan dan keengganannya untuk memberi maklum balas terhadap cadangan gencatan senjata terbaharu di Gaza yang telah diterima Hamas, sambil menuduh Tel Aviv “dengan sengaja mengabaikan usaha pendamaian.”

“Cadangan itu berpotensi menghasilkan perjanjian penting untuk membebaskan tebusan dan tahanan, mencapai gencatan senjata serta memastikan kemasukan bantuan kemanusiaan dengan segera bagi menangani bencana kemanusiaan di Gaza,” menurut kenyataan itu.

OIC turut menolak kenyataan terbaharu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai apa yang dipanggil sebagai “Greater Israel” sebagai “lanjutan retorik ekstremis, hasutan serta pencerobohan terhadap kedaulatan negara lain” selain melanggar undang-undang antarabangsa dan Piagam PBB.

“Greater Israel” merupakan istilah dalam kitab suci orang Yahudi yang digunakan dalam politik Israel bagi merujuk kepada usaha meluaskan wilayah Israel termasuk di Tebing Barat, Gaza, Dataran Tinggi Golan Syria, Semenanjung Sinai Mesir dan sebahagian Jordan.

OIC menuduh Israel menjejaskan penyelesaian dua negara dengan meluluskan projek penempatan utama yang digelar E1, yang membahagikan Tebing Barat yang diduduki kepada dua bahagian dan mengasingkan Baitulmaqdis Timur yang diduduki.