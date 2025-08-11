Israel membunuh dua wartawan Al Jazeera dalam serangan yang menyasarkan sebuah khemah yang menempatkan wartawan berhampiran Hospital al-Shifa di barat Bandar Gaza.

Saluran berpangkalan di Qatar itu memetik pengarah Kompleks Perubatan al-Shifa di Gaza yang berkata, “Wartawan Al Jazeera, Anas al-Sharif dan Mohamed Qreiqeh, telah syahid dalam serangan Israel ke atas khemah mereka.”

Al Jazeera juga mengesahkan pada Ahad bahawa serangan itu turut membunuh dua jurukamera, Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal.

“Wartawan Al Jazeera Arabic, Anas Al-Sharif dan Mohammed Qreiqeh terbunuh dalam serangan Israel di Semenanjung Gaza, bersama jurukamera Ibrahim Zaher dan Mohammed Noufal,” kata Al Jazeera.

Israel juga mengesahkan bahawa pihaknya membunuh wartawan tersebut, sambil membuat dakwaan tidak berasas bahawa beliau merupakan ketua unit untuk Hamas.

Beberapa saat sebelum beliau dibunuh, al-Sharif — yang sering membuat liputan tentang pembunuhan beramai-ramai oleh Israel di Gaza sejak ia bermula — dilihat sedang melaporkan tentang serangan yang akhirnya meragut nyawanya sendiri.

“Pengeboman tanpa henti… Selama dua jam, pencerobohan Israel semakin memuncak di Bandar Gaza,” kata al-Sharif di akaun X miliknya.

Beberapa ketika kemudian, wartawan lain mengumumkan kematiannya sebelum Al Jazeera mengesahkannya.