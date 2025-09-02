India sedang berusaha untuk membalas "dendam" terhadap Azerbaijan di pertubuhan antarabangsa akibat sokongan Baku kepada Pakistan, kata Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.
Aliyev membuat kenyataan tersebut pada hari Isnin semasa pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di bandar Tianjin utara China, di mana para pemimpin hadir untuk menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO), menurut kepresidenan Azerbaijan.
Sharif mengucapkan terima kasih kepada Aliyev atas nama rakyat dan kerajaan Pakistan atas apa yang disebutnya sebagai solidariti Azerbaijan semasa konfrontasi ketenteraan dengan India pada April-Mei, di mana Pakistan menembak jatuh beberapa jet India, termasuk Rafale.
Beliau juga menekankan kepentingan format trilateral Azerbaijan-Turkiye-Pakistan, dengan mengingati lawatannya sebelumnya ke Baku.
Aliyev mengucapkan tahniah kepada Pakistan atas apa yang digambarkannya sebagai kemenangan ke atas India dan menekankan bahawa, tanpa mengira tindakan New Delhi di forum antarabangsa, Azerbaijan mengutamakan "persaudaraan" dalam hubungannya dengan Islamabad.
Beliau menambah bahawa negaranya sedang mengambil langkah untuk melaksanakan hasil pertemuan trilateral dan menyerlahkan peranan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam memajukan hubungan Azerbaijan-Amerika, dengan menyatakan kepentingan lawatannya baru-baru ini ke Washington.
Penjajaran strategik
Kedua-dua pemimpin juga membincangkan pengembangan kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam jawatankuasa antara kerajaan Azerbaijan-Pakistan.
Sharif mengucapkan tahniah kepada Aliyev atas kemajuan dalam proses perdamaian dengan Armenia, yang menurut pemimpin Azerbaijan itu penting untuk memastikan kestabilan berkekalan di Caucasus Selatan.
Aliyev berulang kali menekankan bahawa hubungan Azerbaijan dengan Pakistan berasaskan hubungan politik, budaya dan strategik yang rapat.
Pada tahun-tahun kebelakangan ini, Islamabad dan Baku telah mengembangkan kerjasama dalam pertahanan, perdagangan dan keselamatan serantau.
India, sementara itu, dilaporkan telah mempercepat penjualan senjata ke Armenia yang menurut penganalisis sebagai sebahagian daripada usaha yang lebih luas untuk menentang penjajaran strategik yang semakin berkembang antara Türkiye, Azerbaijan dan Pakistan, lapor South China Morning Post.
Hubungan pertahanan antara New Delhi dan Yerevan telah berkembang secara mantap sejak 2020.
Hubungan Armenia-Pakistan
Di sela-sela sidang kemuncak SCO pada hari Ahad, Armenia dan Pakistan membuat pengumuman rasmi untuk menjalin hubungan diplomatik.
Pakistan sebelum ini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Armenia akibat pendudukan negara itu ke atas Karabakh, wilayah Azerbaijan, yang mempunyai hubungan rapat dengan Islamabad.
Bagaimanapun, Baku dan Yerevan kini semakin hampir untuk menyelesaikan pertikaian dekad mereka.
Sebahagian besar Karabakh dibebaskan oleh Azerbaijan semasa perang 44 hari pada musim luruh 2020, yang diselesaikan dengan gencatan senjata atas broker Rusia yang membuka jalan untuk perbincangan normalisasi dan penandaan sempadan.
Pada September 2023, Azerbaijan mencapai kedaulatan penuh ke atas wilayah tersebut setelah pasukan separatis menyerah.
Berikutan usaha Turkiye, Baku dan Yerevan mencapai konsensus mengenai perjanjian damai pada Mac. Pada awal bulan ini, pemimpin dua negara bekas Soviet itu menandatangani perjanjian atas broker AS yang bertujuan mengakhiri konflik semasa pertemuan dengan Trump.