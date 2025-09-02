India sedang berusaha untuk membalas "dendam" terhadap Azerbaijan di pertubuhan antarabangsa akibat sokongan Baku kepada Pakistan, kata Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev.

Aliyev membuat kenyataan tersebut pada hari Isnin semasa pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di bandar Tianjin utara China, di mana para pemimpin hadir untuk menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO), menurut kepresidenan Azerbaijan.

Sharif mengucapkan terima kasih kepada Aliyev atas nama rakyat dan kerajaan Pakistan atas apa yang disebutnya sebagai solidariti Azerbaijan semasa konfrontasi ketenteraan dengan India pada April-Mei, di mana Pakistan menembak jatuh beberapa jet India, termasuk Rafale.

Beliau juga menekankan kepentingan format trilateral Azerbaijan-Turkiye-Pakistan, dengan mengingati lawatannya sebelumnya ke Baku.

Aliyev mengucapkan tahniah kepada Pakistan atas apa yang digambarkannya sebagai kemenangan ke atas India dan menekankan bahawa, tanpa mengira tindakan New Delhi di forum antarabangsa, Azerbaijan mengutamakan "persaudaraan" dalam hubungannya dengan Islamabad.

Beliau menambah bahawa negaranya sedang mengambil langkah untuk melaksanakan hasil pertemuan trilateral dan menyerlahkan peranan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam memajukan hubungan Azerbaijan-Amerika, dengan menyatakan kepentingan lawatannya baru-baru ini ke Washington.

Penjajaran strategik

Kedua-dua pemimpin juga membincangkan pengembangan kerjasama perdagangan dan ekonomi dalam jawatankuasa antara kerajaan Azerbaijan-Pakistan.

Sharif mengucapkan tahniah kepada Aliyev atas kemajuan dalam proses perdamaian dengan Armenia, yang menurut pemimpin Azerbaijan itu penting untuk memastikan kestabilan berkekalan di Caucasus Selatan.

Aliyev berulang kali menekankan bahawa hubungan Azerbaijan dengan Pakistan berasaskan hubungan politik, budaya dan strategik yang rapat.