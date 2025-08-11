PERANG GAZA
Empat negara Ahli Majlis Keselamatan PBB (UNSC) kutuk rancangan Israel aneksasi Gaza
Rusia kecam keputusan Israel sebagai "pelanggaran berat" undang-undang antarabangsa, manakala China, UK, dan Perancis menentang keras rancangan tersebut.
Gaza yang diserang oleh rejim Zionis Israel. / Reuters
11 Ogos 2025

Empat daripada lima anggota tetap Majlis Keselamatan PBB (UNSC) mengutuk rancangan Israel untuk menduduki Gaza dalam mesyuarat kecemasan, dengan hanya AS menyokong tindakan Israel.  

Rusia, China, UK, dan Perancis menentang keras kelulusan Kabinet Perang Israel terhadap rancangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya dan memindahkan rakyat Palestin dari utara ke selatan pada hari Ahad.  

Timbalan Wakil Tetap Rusia, Dmitry Polyanskiy, menyifatkan keputusan itu sebagai "pelanggaran berat undang-undang antarabangsa" yang menunjukkan "pandangan remeh terhadap rayuan masyarakat antarabangsa."  

Rusia menuduh Menteri Luar Israel Gideon Sa'ar berpura-pura, mendakwa beliau mengetahui keputusan Kabinet semasa kehadirannya di Majlis Keselamatan hari Selasa lalu sambil meluahkan kebimbangan mengenai tawanan.  

Wakil Tetap China di PBB, Fu Cong, menggesa Israel "menghentikan langkah berbahaya ini serta-merta," sambil menyatakan: "Gaza milik rakyat Palestin. Ia adalah sebahagian tidak terpisah dari wilayah Palestin." 

Beliau menekankan bahawa "sebarang tindakan yang cuba mengubah struktur demografi dan wilayahnya mesti ditolak dan dilawan sepenuhnya." 

China memberi amaran terhadap "khayalan keunggulan ketenteraan" dan menuntut Israel memenuhi kewajipan di bawah undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan membuka semula pintu sempadan dan menghapuskan sekatan bantuan.  

‘Rancangan Israel tidak akan mengakhiri konflik’  

Timbalan Wakil Tetap UK, James Kariuk, berkata keputusan itu "salah" dan memberi amaran, "Meluaskan operasi ketenteraan tidak akan mengakhiri konflik ini. Ia tidak akan membebaskan tebusan." 

Kariuk menyatakan rancangan Israel bukan cara menyelesaikan krisis, tetapi hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestin dan meningkatkan pertumpahan darah. Beliau menggesa Israel menghapuskan sekatan penghantaran bantuan ke Gaza.  

Timbalan Wakil Tetap Perancis, Jay Dharmadhikari, menyeru Israel menarik balik keputusan itu, menyatakan Perancis "sangat menentang sebarang rancangan pendudukan, aneksasi, dan penempatan di Semenanjung Gaza."  

"Pelaksanaan keputusan kerajaan Israel sama sekali tidak akan menyumbang kepada keselamatan Israel dan rakyatnya," katanya.  

AS kekal sokong  

Sebaliknya, Timbalan Wakil Tetap AS sementara, Dorothy Shea, mempertahankan "hak Israel untuk mempertahankan diri.”  

Beliau menyalahkan "keras kepala" Hamas atas masalah di rantau ini, mendakwa kumpulan itu "enggan menerima gencatan senjata", walaupun terdapat laporan terdokumen bahawa Netanyahu menghalang perjanjian gencatan senjata.  

Pada hari Jumaat, Kabinet Perang Israel meluluskan "rancangan berperingkat" Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya dan memindahkan rakyat Palestin dari utara ke selatan.  

Israel telah membunuh lebih 61,400 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak, dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza yang dikepung.  

Kira-kira 11,000 rakyat Palestin dikhuatiri tertimbus di bawah runtuhan rumah yang musnah, menurut agensi berita rasmi Palestin, WAFA.  

Namun, pakar berpendapat jumlah kematian sebenar jauh melebihi apa yang dilaporkan pihak berkuasa Gaza, menganggarkan ia mungkin mencecah 200,000.  

Sepanjang genosid ini, Israel telah meratakan sebahagian besar wilayah terkepung itu menjadi runtuhan, dan secara praktikal memindahkan seluruh penduduknya.  

Pada November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap terhadap Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas jenayah perang dan jenayah kemanusiaan di Gaza.  

Israel juga berhadapan dengan kes genosid di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) atas peperangannya di wilayah tersebut.

SUMBER:TRT World and Agencies
