Empat daripada lima anggota tetap Majlis Keselamatan PBB (UNSC) mengutuk rancangan Israel untuk menduduki Gaza dalam mesyuarat kecemasan, dengan hanya AS menyokong tindakan Israel.

Rusia, China, UK, dan Perancis menentang keras kelulusan Kabinet Perang Israel terhadap rancangan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menduduki Gaza sepenuhnya dan memindahkan rakyat Palestin dari utara ke selatan pada hari Ahad.

Timbalan Wakil Tetap Rusia, Dmitry Polyanskiy, menyifatkan keputusan itu sebagai "pelanggaran berat undang-undang antarabangsa" yang menunjukkan "pandangan remeh terhadap rayuan masyarakat antarabangsa."

Rusia menuduh Menteri Luar Israel Gideon Sa'ar berpura-pura, mendakwa beliau mengetahui keputusan Kabinet semasa kehadirannya di Majlis Keselamatan hari Selasa lalu sambil meluahkan kebimbangan mengenai tawanan.

Wakil Tetap China di PBB, Fu Cong, menggesa Israel "menghentikan langkah berbahaya ini serta-merta," sambil menyatakan: "Gaza milik rakyat Palestin. Ia adalah sebahagian tidak terpisah dari wilayah Palestin."

Beliau menekankan bahawa "sebarang tindakan yang cuba mengubah struktur demografi dan wilayahnya mesti ditolak dan dilawan sepenuhnya."

China memberi amaran terhadap "khayalan keunggulan ketenteraan" dan menuntut Israel memenuhi kewajipan di bawah undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan membuka semula pintu sempadan dan menghapuskan sekatan bantuan.

‘Rancangan Israel tidak akan mengakhiri konflik’

Timbalan Wakil Tetap UK, James Kariuk, berkata keputusan itu "salah" dan memberi amaran, "Meluaskan operasi ketenteraan tidak akan mengakhiri konflik ini. Ia tidak akan membebaskan tebusan."

Kariuk menyatakan rancangan Israel bukan cara menyelesaikan krisis, tetapi hanya akan memperdalam penderitaan rakyat Palestin dan meningkatkan pertumpahan darah. Beliau menggesa Israel menghapuskan sekatan penghantaran bantuan ke Gaza.

Timbalan Wakil Tetap Perancis, Jay Dharmadhikari, menyeru Israel menarik balik keputusan itu, menyatakan Perancis "sangat menentang sebarang rancangan pendudukan, aneksasi, dan penempatan di Semenanjung Gaza."