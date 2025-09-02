Yang Dipertua Speaker Dewan Rakyat, Wan Muhamad Noor Matha, mendedahkan hari ini bahawa beliau telah menugaskan Setiausaha Agung Dewan Rakyat untuk menyelaras penerimaan pencalonan calon Perdana Menteri daripada parti-parti politik, lapor Thai PBS.



Sebagai pembangkang utama, Parti Rakyat menyatakan mereka akan membuat keputusan mengenai siapa yang akan dicalonkan petang ini.

Wan Noor menjelaskan bahawa ahli-ahli parlimen mesti dimaklumkan sekurang-kurangnya satu hari sebelum pengundian parlimen. Justeru, 4 dan 5 September adalah tarikh yang paling mungkin.