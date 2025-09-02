ASIA
Undian ahli parlimen untuk PM baharu Thailand dijangka minggu ini
Undian Dewan Perwakilan Rakyat bagi Perdana Menteri seterusnya Thailand dijangka berlangsung pada 4 dan 5 September, selepas Paetongtarn Shinawatra digantung daripada jawatannya oleh Mahkamah Perlembagaan pada Jumaat lepas.
Yang Dipertua Speaker Dewan Rakyat Wan Muhamad Noor Matha, / REUTERS
2 September 2025

Yang Dipertua Speaker Dewan Rakyat, Wan Muhamad Noor Matha, mendedahkan hari ini bahawa beliau telah menugaskan Setiausaha Agung Dewan Rakyat untuk menyelaras penerimaan pencalonan calon Perdana Menteri daripada parti-parti politik, lapor Thai PBS.

Sebagai pembangkang utama, Parti Rakyat menyatakan mereka akan membuat keputusan mengenai siapa yang akan dicalonkan petang ini.

Wan Noor menjelaskan bahawa ahli-ahli parlimen mesti dimaklumkan sekurang-kurangnya satu hari sebelum pengundian parlimen. Justeru, 4 dan 5 September adalah tarikh yang paling mungkin.

Yang Dipertua Dewan Speaker menambah, beliau mahu undian untuk pemimpin seterusnya negara itu diadakan secepat mungkin kerana tidak mahu melihat Thailand tanpa Perdana Menteri terlalu lama, yang boleh menjejaskan kestabilan.

Sementara itu, Setiausaha Agung Dewan Rakyat, Arpath Sakanan, mendedahkan bahawa tiada parti politik yang telah menyelaras dengan mereka lagi untuk menambah sesi pengundian bagi Perdana Menteri baharu ke dalam agenda parlimen. Walau bagaimanapun, Yang Dipertua Dewan Speaker telah mengarahkan supaya Dewan bersedia untuk pengundian antara 3 hingga 10 September.

