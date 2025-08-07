Bekas pemain bola sepak Palestin Suleiman Obeid yang dikenali sebagai "Pele Palestin," dibunuh pada Rabu, 6 Ogos, oleh askar Zionis Israel di Bandar Gaza ketika menantikan bantuan kemanusiaan, menurut sumber medikal.

Bekas kapten untuk skuad kebangsaan yang berusia 41 tahun itu adalah di antara ratusan lagi atlet dan belia Palestin yang menjadi mangsa sejak genosid di Gaza sejak 22 bulan lalu.

Obeid memulakan kariernya di Shabab Al-Shati dan pernah bermain untuk Kelab Al-Amari di Tebing Barat yang diduduki.