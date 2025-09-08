ASIA
Bank Dunia, ADB sedia dana lebih AS$12 bilion untuk projek hijau di Asean
Bank Dunia telah menyalurkan AS$2.5 bilion manakala ADB memperuntukkan AS$10 bilion.
FOTO FAIL: Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asean dijadualkan berlangsung di Kuala Lumpur pada Oktober ini. / AFP
8 September 2025

Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) memperuntukkan lebih AS$12 bilion untuk menyokong projek hijau di rantau Asean, kata Timbalan Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, lapor Vietnam News.

Beliau berkata, Bank Dunia telah menyalurkan AS$2.5 bilion manakala ADB memperuntukkan AS$10 bilion, namun sokongan pembiayaan sedia ada masih belum mencukupi bagi merealisasikan inisiatif Grid Kuasa Asean (APG).

“Cabaran utama adalah model kewangan dan perniagaan yang mampu menarik lebih ramai pelabur,” katanya ketika menyampaikan ucapan di Forum Kelestarian dan Tenaga Boleh Diperbaharui (SAREF) 4.0 di Kuching pada 4 September.

Menurut beliau, selain pembiaya multilateral, pelabur sektor swasta dari Timur Tengah, Jepun dan China turut menunjukkan minat terhadap projek tersebut. “Inilah pertumbuhan baharu bagi Asean kerana ia membawa masuk pelaburan, peluang pekerjaan dan peluang perniagaan untuk seluruh rantau,” jelasnya.

Fadillah menambah, perjanjian APG baharu akan dimeterai pada Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Asean di Kuala Lumpur Oktober ini bagi pelaksanaan menjelang 2026. Projek integrasi kuasa Laos-Thailand-Malaysia-Singapura kini dijadikan model untuk APG.

Namun katanya, anggota Asean perlu menyelaraskan piawaian tenaga dan model perniagaan bagi memudahkan pemindahan elektrik rentas sempadan. “Cabaran terbesar ialah bagaimana model sedia ada boleh diperluas ke negara anggota lain,” tambahnya.

