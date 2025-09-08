Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) memperuntukkan lebih AS$12 bilion untuk menyokong projek hijau di rantau Asean, kata Timbalan Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, lapor Vietnam News.

Beliau berkata, Bank Dunia telah menyalurkan AS$2.5 bilion manakala ADB memperuntukkan AS$10 bilion, namun sokongan pembiayaan sedia ada masih belum mencukupi bagi merealisasikan inisiatif Grid Kuasa Asean (APG).

“Cabaran utama adalah model kewangan dan perniagaan yang mampu menarik lebih ramai pelabur,” katanya ketika menyampaikan ucapan di Forum Kelestarian dan Tenaga Boleh Diperbaharui (SAREF) 4.0 di Kuching pada 4 September.