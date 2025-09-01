Bekas ketua perisik Israel, Yossi Cohen, berkata beliau mungkin akan mencabar Benjamin Netanyahu bagi jawatan perdana menteri dalam pilihan raya yang dijadualkan tahun depan, sekali gus menghangatkan lagi suhu kempen dalam negara yang semakin berpecah ekoran perang yang berpanjangan di Gaza.

Cohen, yang menerajui Mossad dari 2016 hingga 2021, membuat pengumuman itu dalam sebuah podcast, di mana beliau turut memberi bayangan kemungkinan menubuhkan parti baharu untuk menentang parti Likud pimpinan Netanyahu.

Kepimpinan Netanyahu kini semakin rapuh, apatah lagi dengan protes besar-besaran berhubung kegagalannya membawa pulang tebusan Israel meskipun sudah hampir dua tahun berperang di Gaza, yang telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak.

Dikenali dengan tempoh perkhidmatannya yang penuh dengan peristiwa besar sebagai ketua perisik, serta peranan pentingnya dalam Perjanjian Abraham yang bertujuan menormalkan hubungan diplomatik Israel dengan banyak negara Arab, Cohen kini mula menggunakan kredibilitinya dalam bidang keselamatan untuk menampilkan diri sebagai figura “penyatu” dalam masyarakat Israel yang berpecah-belah.

Pengumumannya dilaporkan secara meluas oleh media Israel, yang umumnya menggambarkan langkah itu sebagai sesuatu yang sudah lama dijangka.

Wacana awam di media sosial sebahagian besarnya bersetuju dengan laporan media, dengan ada yang berpendapat bahawa kemunculan ramai calon pembangkang seperti Cohen secara tidak sengaja boleh mengurangkan peluang perubahan kerajaan dengan memecahkan undi. Ada yang menyifatkannya sebagai “pemimpin masa depan yang cemerlang” dan ada juga yang melabelnya sebagai “jurujual kereta terpakai”.

Gokhan Batu, penganalisis Israel di Pusat Kajian Asia Barat yang berpusat di Ankara, memberitahu TRT World bahawa tentera dan badan perisikan memiliki “kedudukan istimewa” dalam masyarakat Israel.

“Rekod kerjaya yang kukuh dan peribadi berkarisma sering membuatkan bekas askar dan pegawai risikan mendapat sokongan awam secara automatik,” kata Batu.

Latar belakang agama Cohen dan hubungan masa lalunya dengan tokoh berhaluan kanan, digabungkan dengan penekanannya terhadap “perpaduan”, menempatkan beliau “di antara tengah dan kanan” dalam spektrum politik Israel, menurut Batu.

Mtanes Shehadeh, bekas anggota Knesset, sependapat dengan pandangan itu, dan memberitahu TRT World bahawa kredibiliti keselamatan Cohen akan menjadi “aset penting” dalam arena politik.

“Dalam pemikiran masyarakat Israel, nama Cohen dikaitkan dengan kejayaan keselamatan dan perisikan, khususnya dalam menghadapi projek nuklear Iran,” katanya.

Cohen mengambil kredit untuk operasi 2018 di mana Mossad mencuri arkib nuklear Iran daripada peti besi di sebuah gudang di Tehran.

Tidak seperti sesetengah pemimpin tentera Israel yang beralih ke dunia politik – seperti Benny Gantz, Yitzhak Rabin, atau Ariel Sharon – langkah Cohen dari dunia perisikan yang penuh rahsia ke pentas politik menandakan perkembangan baharu di Israel.

Ini adalah kali pertama seorang bekas ketua Mossad berhasrat bertanding bagi jawatan perdana menteri, kata Shehadeh.

Walaupun penampilan Cohen dalam media dan pencapaiannya dalam diplomasi mengukuhkan imejnya dalam masyarakat, faktor itu sahaja “tidak mencukupi” untuk beliau menandingi Netanyahu, tambah Shehadeh.

Pewaris atau pencabar Netanyahu?

Hubungan sejarah Cohen dengan Netanyahu merumitkan pencalonannya. Pernah dianggap sebagai calon pengganti dalam Parti Likud pimpinan Netanyahu, termasuk ahli kabinet seperti Ron Dermer yang mengetuai rundingan pembebasan tebusan, Cohen kini berdepan tugas sukar membina identiti yang bebas daripada pengaruh rakan-rakannya.

“Cohen dan Dermer pernah dianggap sebagai dua figura yang dikatakan Netanyahu melihat mereka sebagai calon pengganti,” kata Batu.

Namun, dalam perubahan politik terkini, termasuk khabar angin mengenai pengunduran Dermer daripada politik, menunjukkan wujudnya “kekosongan politik” yang cuba diisi oleh Cohen, tambah Batu.

Cohen menampilkan dirinya sebagai figura alternatif dalam bidang “keselamatan dan perpaduan sosial,” katanya.