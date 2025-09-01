Bekas ketua perisik Israel, Yossi Cohen, berkata beliau mungkin akan mencabar Benjamin Netanyahu bagi jawatan perdana menteri dalam pilihan raya yang dijadualkan tahun depan, sekali gus menghangatkan lagi suhu kempen dalam negara yang semakin berpecah ekoran perang yang berpanjangan di Gaza.
Cohen, yang menerajui Mossad dari 2016 hingga 2021, membuat pengumuman itu dalam sebuah podcast, di mana beliau turut memberi bayangan kemungkinan menubuhkan parti baharu untuk menentang parti Likud pimpinan Netanyahu.
Kepimpinan Netanyahu kini semakin rapuh, apatah lagi dengan protes besar-besaran berhubung kegagalannya membawa pulang tebusan Israel meskipun sudah hampir dua tahun berperang di Gaza, yang telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak.
Dikenali dengan tempoh perkhidmatannya yang penuh dengan peristiwa besar sebagai ketua perisik, serta peranan pentingnya dalam Perjanjian Abraham yang bertujuan menormalkan hubungan diplomatik Israel dengan banyak negara Arab, Cohen kini mula menggunakan kredibilitinya dalam bidang keselamatan untuk menampilkan diri sebagai figura “penyatu” dalam masyarakat Israel yang berpecah-belah.
Pengumumannya dilaporkan secara meluas oleh media Israel, yang umumnya menggambarkan langkah itu sebagai sesuatu yang sudah lama dijangka.
Wacana awam di media sosial sebahagian besarnya bersetuju dengan laporan media, dengan ada yang berpendapat bahawa kemunculan ramai calon pembangkang seperti Cohen secara tidak sengaja boleh mengurangkan peluang perubahan kerajaan dengan memecahkan undi. Ada yang menyifatkannya sebagai “pemimpin masa depan yang cemerlang” dan ada juga yang melabelnya sebagai “jurujual kereta terpakai”.
Gokhan Batu, penganalisis Israel di Pusat Kajian Asia Barat yang berpusat di Ankara, memberitahu TRT World bahawa tentera dan badan perisikan memiliki “kedudukan istimewa” dalam masyarakat Israel.
“Rekod kerjaya yang kukuh dan peribadi berkarisma sering membuatkan bekas askar dan pegawai risikan mendapat sokongan awam secara automatik,” kata Batu.
Latar belakang agama Cohen dan hubungan masa lalunya dengan tokoh berhaluan kanan, digabungkan dengan penekanannya terhadap “perpaduan”, menempatkan beliau “di antara tengah dan kanan” dalam spektrum politik Israel, menurut Batu.
Mtanes Shehadeh, bekas anggota Knesset, sependapat dengan pandangan itu, dan memberitahu TRT World bahawa kredibiliti keselamatan Cohen akan menjadi “aset penting” dalam arena politik.
“Dalam pemikiran masyarakat Israel, nama Cohen dikaitkan dengan kejayaan keselamatan dan perisikan, khususnya dalam menghadapi projek nuklear Iran,” katanya.
Cohen mengambil kredit untuk operasi 2018 di mana Mossad mencuri arkib nuklear Iran daripada peti besi di sebuah gudang di Tehran.
Tidak seperti sesetengah pemimpin tentera Israel yang beralih ke dunia politik – seperti Benny Gantz, Yitzhak Rabin, atau Ariel Sharon – langkah Cohen dari dunia perisikan yang penuh rahsia ke pentas politik menandakan perkembangan baharu di Israel.
Ini adalah kali pertama seorang bekas ketua Mossad berhasrat bertanding bagi jawatan perdana menteri, kata Shehadeh.
Walaupun penampilan Cohen dalam media dan pencapaiannya dalam diplomasi mengukuhkan imejnya dalam masyarakat, faktor itu sahaja “tidak mencukupi” untuk beliau menandingi Netanyahu, tambah Shehadeh.
Pewaris atau pencabar Netanyahu?
Hubungan sejarah Cohen dengan Netanyahu merumitkan pencalonannya. Pernah dianggap sebagai calon pengganti dalam Parti Likud pimpinan Netanyahu, termasuk ahli kabinet seperti Ron Dermer yang mengetuai rundingan pembebasan tebusan, Cohen kini berdepan tugas sukar membina identiti yang bebas daripada pengaruh rakan-rakannya.
“Cohen dan Dermer pernah dianggap sebagai dua figura yang dikatakan Netanyahu melihat mereka sebagai calon pengganti,” kata Batu.
Namun, dalam perubahan politik terkini, termasuk khabar angin mengenai pengunduran Dermer daripada politik, menunjukkan wujudnya “kekosongan politik” yang cuba diisi oleh Cohen, tambah Batu.
Cohen menampilkan dirinya sebagai figura alternatif dalam bidang “keselamatan dan perpaduan sosial,” katanya.
Shehadeh bagaimanapun melihat hubungan Cohen dengan Netanyahu sebagai liabiliti.
“Walaupun kem kanan dan sayap kanan mahukan seorang figura kuat seperti Netanyahu, pihak lawan perdana menteri tidak mahu seseorang yang ada kaitan atau rapat dengannya,” katanya.
Cohen mula cuba menjauhkan dirinya daripada Netanyahu, khususnya sejak rancangan kontroversi pembaharuan kehakiman pada 2023 dan kegagalan sistem keselamatan pada 7 Oktober 2023.
“Beliau berusaha membezakan dirinya dan menampilkan identiti bebas,” kata Shehadeh.
Platform ‘perpaduan dan keselamatan’
Slogan kempen Cohen iaitu “perpaduan dan keselamatan” menyentuh dua isu paling mendesak di Israel: polarisasi nasional selepas pembaharuan kehakiman 2023 dan kelemahan keselamatan yang terdedah akibat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Batu berkata manifesto pilihan raya Cohen untuk mencapai perpaduan dilihat penuh cabaran. Isu seperti menarik balik pembaharuan kehakiman, mengimbangi pengaruh parti sayap kanan, dan menangani isu kontroversi berkaitan kewajipan tentera untuk Yahudi ultra-Ortodoks dijangka “mencetuskan perpecahan dan krisis yang lebih parah,” kata Batu.
Selain itu, retorik perpaduan Cohen “tidak banyak meliputi kumpulan etnik selain daripada Druze,” sekali gus menimbulkan persoalan mengenai tahap keterangkuman.
Shehadeh pula lebih skeptikal terhadap platform pilihan raya berasaskan perpaduan dan keselamatan. Tumpuan Cohen yang hanya terarah kepada pengundi Yahudi mengehadkan tarikannya, katanya.
“Beliau kurang menunjukkan minat terhadap pengundi Arab, kerana percaya bahawa mereka tidak akan menyokongnya,” kata Shehadeh, sambil mengaitkan pendirian ini dengan latar belakang keselamatan Cohen serta permusuhan dengan warga Arab sejak Oktober 2023.
Pendekatan eksklusif ini, kata Shehadeh, gagal menangani keperluan penduduk bukan Yahudi di Israel. Warga Palestin-Israel, yang majoritinya Muslim dengan jumlah 1.6 juta orang, membentuk 21 peratus daripada populasi negara itu.
Secara teorinya, warga Palestin-Israel mempunyai hak undang-undang yang sama seperti warga Yahudi-Israel, tetapi kebanyakannya tinggal di bandar miskin dan berdepan cabaran yang menurut pakar, berpunca daripada diskriminasi berstruktur.
Pertaruhan parti baharu
Dilaporkan bahawa rancangan Cohen untuk menubuhkan sebuah parti politik baharu dilihat sebagai langkah berani tetapi berisiko dalam landskap politik Israel yang sudah pun sesak.
Terdapat banyak contoh di Israel mengenai parti-parti yang dibina atas karisma pemimpin dan berjaya melonjak ke Knesset, kata Batu.
Dengan Cohen yang kurang pengalaman politik serta pilihan raya yang semakin hampir, inimenjadi cabaran besar. “Beliau enggan menjadi ‘nombor dua’… Menubuhkan sebuah parti baharu kurang daripada setahun sebelum pilihan raya adalah perkara yang sukar dan rumit,” kata Shehadeh, sambil menegaskan Cohen tidak mempunyai infrastruktur organisasi yang diperlukan untuk bersaing secara efektif.
Namun kepakarannya dalam bidang keselamatan mungkin mampu mengukuhkan kedudukannya. “Keselamatan adalah bidang di mana Cohen mempunyai kelebihan,” kata Batu, sambil merujuk kepada pengalaman dan karismanya sebagai aset yang boleh menarik perhatian pengundi yang muak dengan perang berterusan di Gaza.
Shehadeh bagaimanapun berpendapat keengganan Cohen untuk menyertai parti sedia ada boleh menjejaskan peluangnya.
“Tugas politik dan pilihan raya di Israel memerlukan rangka kerja organisasi yang kukuh, kehadiran yang aktif di bandar dan pekan, serta sokongan demografi sosial dan popular. Ini semua adalah unsur-unsur yang tidak miliki Cohen ketika ini,” kata Shehadeh.