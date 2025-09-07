Pemotongan kabel dasar laut di Laut Merah telah mengganggu akses internet di beberapa bahagian Asia dan Timur Tengah, menurut pakar, walaupun punca kejadian itu tidak dapat dikenal pasti serta-merta.

Terdapat kebimbangan mengenai kabel tersebut menjadi sasaran kempen Houthi di Laut Merah, yang didakwa oleh kumpulan itu sebagai usaha untuk menekan Israel menghentikan perang genosidnya ke atas Gaza.

Namun, Houthi telah menafikan menyerang kabel tersebut sebelum ini.

Microsoft mengumumkan melalui laman web statusnya bahawa Timur Tengah "mungkin mengalami kependaman yang meningkat disebabkan pemotongan gentian dasar laut di Laut Merah."

Syarikat yang berpangkalan di Redmond, Washington itu tidak menerangkan secara terperinci, walaupun ia menyatakan bahawa trafik internet yang tidak bergerak melalui Timur Tengah "tidak terjejas."

NetBlocks, yang memantau akses internet, menyatakan "satu siri gangguan kabel dasar laut di Laut Merah telah merosakkan sambungan internet di beberapa negara," termasuk India dan Pakistan.

Ia menyalahkan "kegagalan yang menjejaskan sistem kabel SMW4 dan IMEWE berhampiran Jeddah, Arab Saudi."

Kabel Asia Tenggara-Timur Tengah-Eropah Barat 4 dikendalikan oleh Tata Communications, sebahagian daripada konglomerat India. Kabel India-Timur Tengah-Eropah Barat dikendalikan oleh konsortium lain yang diawasi oleh Alcatel-Lucent.



Kedua-dua syarikat belum menjawab pertanyaan.

Arab Saudi tidak serta-merta mengakui gangguan itu, dan pihak berkuasa di sana tidak menjawab permintaan untuk mengulas.

Di Emiriah Arab Bersatu, yang menempatkan Dubai dan Abu Dhabi, pengguna internet di rangkaian milik kerajaan Du dan Etisalat mengadu tentang kelajuan internet yang lebih perlahan.