Pemotongan kabel dasar laut di Laut Merah telah mengganggu akses internet di beberapa bahagian Asia dan Timur Tengah, menurut pakar, walaupun punca kejadian itu tidak dapat dikenal pasti serta-merta.
Terdapat kebimbangan mengenai kabel tersebut menjadi sasaran kempen Houthi di Laut Merah, yang didakwa oleh kumpulan itu sebagai usaha untuk menekan Israel menghentikan perang genosidnya ke atas Gaza.
Namun, Houthi telah menafikan menyerang kabel tersebut sebelum ini.
Microsoft mengumumkan melalui laman web statusnya bahawa Timur Tengah "mungkin mengalami kependaman yang meningkat disebabkan pemotongan gentian dasar laut di Laut Merah."
Syarikat yang berpangkalan di Redmond, Washington itu tidak menerangkan secara terperinci, walaupun ia menyatakan bahawa trafik internet yang tidak bergerak melalui Timur Tengah "tidak terjejas."
NetBlocks, yang memantau akses internet, menyatakan "satu siri gangguan kabel dasar laut di Laut Merah telah merosakkan sambungan internet di beberapa negara," termasuk India dan Pakistan.
Ia menyalahkan "kegagalan yang menjejaskan sistem kabel SMW4 dan IMEWE berhampiran Jeddah, Arab Saudi."
Kabel Asia Tenggara-Timur Tengah-Eropah Barat 4 dikendalikan oleh Tata Communications, sebahagian daripada konglomerat India. Kabel India-Timur Tengah-Eropah Barat dikendalikan oleh konsortium lain yang diawasi oleh Alcatel-Lucent.
Kedua-dua syarikat belum menjawab pertanyaan.
Arab Saudi tidak serta-merta mengakui gangguan itu, dan pihak berkuasa di sana tidak menjawab permintaan untuk mengulas.
Di Emiriah Arab Bersatu, yang menempatkan Dubai dan Abu Dhabi, pengguna internet di rangkaian milik kerajaan Du dan Etisalat mengadu tentang kelajuan internet yang lebih perlahan.
Kerajaan tidak serta-merta mengakui gangguan tersebut.
Pertempuran Israel-Houthi
Pemotongan kabel berlaku ketika Houthi Yaman masih terlibat dalam siri serangan ke atas Israel berikutan perang Tel Aviv di Gaza yang sudah memasuki bulan ke-23.
Israel membalas dengan serangan udara, termasuk satu serangan yang membunuh pemimpin tertinggi kumpulan tersebut.
Pada awal 2024, kerajaan buangan Yaman yang diiktiraf antarabangsa mendakwa Houthi merancang untuk menyerang kabel dasar laut di Laut Merah.
Beberapa kabel dipotong, tetapi Houthi menafikan bertanggungjawab.
Pada pagi Ahad, saluran berita satelit al Masirah milik Houthi mengakui bahawa pemotongan telah berlaku.
Dari November 2023 hingga Disember 2024, Houthi mensasarkan lebih daripada 100 kapal dengan peluru berpandu dan dron.
Dalam kempen mereka setakat ini, Houthi telah menenggelamkan empat kapal dan membunuh sekurang-kurangnya lapan pelayar.
Houthi menghentikan serangan mereka semasa gencatan senjata ringkas dalam perang.
Mereka kemudian menjadi sasaran kempen serangan udara selama beberapa minggu yang sengit yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump sebelum dia mengisytiharkan gencatan senjata telah dicapai dengan kumpulan itu.
Houthi menenggelamkan dua kapal pada Julai, membunuh sekurang-kurangnya empat orang di atas kapal, dengan yang lain dipercayai ditahan oleh kumpulan tersebut.