Tentera Diraja Thailand (RTA) akan mengetuai pasukan Pemerhati Interim ASEAN (IOT) ke sempadan Thai-Kemboja mulai Isnin hingga Rabu, menurut laporan The Nation Thailand.

Lawatan ini bertujuan menilai dakwaan pelanggaran undang-undang antarabangsa serta syarat gencatan senjata oleh tentera Kemboja, menurut jurucakap kerajaan Jirayu Houngsub pada Ahad.

Menurut beliau, langkah itu diambil susulan dua lawatan terdahulu yang dianjurkan kerajaan Thailand melibatkan wakil negara asing dan pertubuhan antarabangsa.

Pada Sabtu, wakil-wakil ASEAN bersama negara-negara yang meratifikasi Konvensyen Ottawa mengunjungi wilayah Si Sa Ket. Konvensyen Ottawa, atau nama penuhnya Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, mengharamkan penggunaan periuk api.

Dalam lawatan tersebut, wakil-wakil yang hadir melihat bukti kewujudan periuk api anti-personel yang didakwa dipasang oleh tentera Kemboja, selain mendengar sendiri pengalaman penduduk yang terkesan.