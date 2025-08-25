ASIA
Malaysia ikrar bantuan kemanusiaan RM100 juta untuk Gaza
Peruntukkan RM100 juta ini adalah kali ke-dua dilakukan oleh Malaysia sejak rejim Zionis Israel melakukan genosid di Gaza, Palestin.
Anwar Ibrahim pada Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza. / User Upload
25 Ogos 2025

KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah RM100 juta sebagai bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, sekali gus memperkukuh lagi komitmen berterusan Malaysia dalam menyokong rakyat Palestin yang terus menderita akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk.

Peruntukan terkini menyamai jumlah yang telah diluluskan oleh kerajaan dua tahun lepas.

“Tak cukup dana, malam ini saya umumkan bagi pihak kerajaan Madani, kita telah luluskan dua tahun lalu seratus juta ringgit, malam ini saya isytiharkan kerajaan Malaysia akan berikan RM100 juta,” tegas Anwar dalam ucapan dasarnya di hadapan ribuan hadirin yang memenuhi Dataran Merdeka pada Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza.

Turut hadir Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil; Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr. Mohd Na’im Mokhtar; Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa; serta Ketua Setiausaha Kerajaan, Tan Sri Mohd Shukri Abdul.

Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menyeru syarikat korporat terkemuka di negara ini agar tampil menyumbang demi meringankan penderitaan rakyat Palestin. Beliau akan terus menggalakkan rakan-rakan serta rakan kongsi antarabangsa untuk terus komited terhadap perjuangan rakyat Palestin. Rejim Zionis telah memusnahkan sebahagian besar bantuan yang dihantar sebelum ini, satu tindakan yang dipanggil oleh Anwar sebagai, “bukan manusia. Ini haiwan.”

Acara yang berlangsung di Dataran Merdeka mengandungi solat hajat, bacaan Qunut Nazilah, ceramah,  serta persembahan selawat oleh kumpulan qasidah Majelis AzZahir pimpinan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf. Deklarasi Sumud Nusantara yang dibaca oleh Sani Araby menegaskan komitmen Malaysia terhadap perjuangan Palestin.

Perdana Menteri turut melepas konvoi Flotilla Gaza Sumud Nusantara 2025 yang dianggotai oleh delegasi dari Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Maldives. Konvoi ini akan berlepas pada 31 Ogos dan 4 September dan akan bertemu dengan Global Flotilla ketika dalam perjalanan ke Gaza.

