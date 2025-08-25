KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan berjumlah RM100 juta sebagai bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza, sekali gus memperkukuh lagi komitmen berterusan Malaysia dalam menyokong rakyat Palestin yang terus menderita akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk.

Peruntukan terkini menyamai jumlah yang telah diluluskan oleh kerajaan dua tahun lepas.

“Tak cukup dana, malam ini saya umumkan bagi pihak kerajaan Madani, kita telah luluskan dua tahun lalu seratus juta ringgit, malam ini saya isytiharkan kerajaan Malaysia akan berikan RM100 juta,” tegas Anwar dalam ucapan dasarnya di hadapan ribuan hadirin yang memenuhi Dataran Merdeka pada Malam Himpunan dan Selawat Malaysiaku Bersama Gaza.

Turut hadir Menteri Komunikasi, Datuk Fahmi Fadzil; Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr. Mohd Na’im Mokhtar; Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa; serta Ketua Setiausaha Kerajaan, Tan Sri Mohd Shukri Abdul.