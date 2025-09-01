Rakyat Malaysia yang menetap atau tengah bercuti di Indonesia sedang mengambil langkah berjaga-jaga ekoran protes besar-besaran di Jakarta dan bandar utama lain, lapor media tempatan. Bantahan awam yang tercetus daripada isu elaun perumahan anggota parlimen Indonesia itu telah merebak dan mengakibatkan keadaan tidak stabil.

Beberapa langkah keselamatan telah diambil oleh warga Malaysia seperti mengelak dari memasuki kawasan-kawasan protes dan mendapatkan perkembangan terkini dari media sosial dan orang awam. Para penunjuk perasaan dilaporkan memasuki lobi untuk mencari rumah ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di Bandung, walaupun warga Malaysia merasakan keadaan selamat, mereka disarankan untuk tidak menjamu selera di restoran atas faktor keselamatan. Perancangan oleh sesetengah keluarga di Malaysia untuk menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos turut dibatalkan. Ada kemungkinan besar mereka akan pulang ke Malaysia sekiranya situasi akan bertambah buruk.