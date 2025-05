De verlengde vakantieperiode nodigt veel Chinese burgers uit om zowel binnenlandse als internationale bestemmingen te verkennen. Reisorganisaties melden een sterke toename in boekingen, waarbij populaire buitenlandse locaties dit jaar Japan, Thailand, Hongkong, Maleisië, Singapore, Australië, de Verenigde Staten, Zuid-Korea, Macao en Vietnam omvatten. Deze reislust weerspiegelt een mix van traditionele viering en modern escapisme, terwijl families de feestdagen benutten om samen te vieren.

In Rusland werd het Chinese Nieuwjaar met enthousiasme ontvangen. Lokale bewoners juichten en zwaaiden terwijl ze de levendige sfeer vastlegden met hun smartphones tijdens een kleurrijke optocht met drummers, dansers in sierlijke kostuums en indrukwekkende figuren van draken en slangen. De parade, die een 10-daagse viering in Moskou inluidde, bracht veel vreugde bij de aanwezigen.

Bezoekers deden mee aan de festiviteiten door “Gelukkig Nieuwjaar” in het Russisch te roepen en genoten van de kans om kennis te maken met de Chinese cultuur via culinaire lekkernijen, volksoptredens en marktkraampjes gevuld met snacks en ambachten. Deze culturele uitwisseling benadrukt de groeiende waardering en het begrip voor de diverse tradities die verbonden zijn aan het Chinese Nieuwjaar over de hele wereld.

De gezamenlijke viering van het Chinese Nieuwjaar bevordert een gevoel van gemeenschap over nationaliteiten heen, waarbij mensen verenigd worden in hun hoop op voorspoed, gezondheid en geluk. De observaties en tradities rondom dit levendige festival weerspiegelen de diepe culturele wortels die generaties lang blijven voortbestaan en zowel jong als oud begeleiden bij de overgang naar een nieuw jaar.

Met levendige festiviteiten die elke hoek van Azië en wereldsteden verlichten, belooft het Jaar van de Slang een combinatie van traditie, viering en diepe aspiraties, terwijl gemeenschappen wereldwijd samenkomen om het nieuwe jaar met open armen te verwelkomen.