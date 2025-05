Kopenhagen keurt Palestina Plein goed met meerderheid van stemmen Kopenhagen keurt Palestina Plein goed met meerderheid van stemmen

Het voorstel, dat in augustus 2023 aanvankelijk werd ondersteund door een coalitie van partijen, was vertraagd als gevolg van de Israëlische oorlog in Gaza.