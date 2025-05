Een jaar is verstreken sinds het Internationaal Gerechtshof (ICJ) voorlopige maatregelen uitvaardigde om Israël te bevelen de bescherming van de Palestijnse rechten in Gaza te waarborgen en genocide te voorkomen.

Ondanks deze juridisch bindende richtlijn heeft Israël geen zinvolle stappen ondernomen om de verslechterende humanitaire crisis in Gaza aan te pakken in het afgelopen jaar tot aan het staakt-het-vuren. In plaats daarvan zijn de omstandigheden verslechterd, zo blijkt uit een nieuw onderzoek onder 35 humanitaire organisaties die actief zijn in Gaza.

Uitgevoerd door verschillende grote NGO's - waaronder Oxfam, Islamic Relief, Dokters van de Wereld en ActionAid - wijst het onderzoek op systematische beperkingen en ontzeggingen van hulp, essentiële voorraden en diensten, zowel naar als binnen Gaza, sinds de uitspraak van het ICJ van 26 januari 2024.

Nu er een pauze is ingelast in de vijandelijkheden waardoor de hulp weer op gang kan komen, hebben de organisaties opgeroepen tot het afleggen van verantwoording om te voorkomen dat verwaarlozing en straffeloosheid terugkeren.

“Nu er hulp Gaza binnenkomt, zullen de komende weken kritisch maar uitdagend zijn, gezien het niveau van vernietiging dat Israël over Gaza heeft uitgestort en de bijna totale vernietiging van de humanitaire infrastructuur en operationele capaciteit,” zei Dr. Jean-Francois Corty, voorzitter van Dokters van de Wereld.

Het staakt-het-vuren in Gaza trad in werking op 19 januari en schortte de genocidale oorlog van Israël op die sinds 7 oktober 2023 meer dan 47.300 Palestijnen heeft gedood, van wie de meesten vrouwen en kinderen waren, en meer dan 111.400 mensen verwondde.

Sindsdien begonnen honderdduizenden ontheemde burgers terug te keren naar het noorden van Gaza onder een staakt-het-vuren en gevangenenruil overeenkomst tussen de Palestijnse groep Hamas en Israël.

In het onderzoek dat werd uitgevoerd voordat de vijandelijkheden werden onderbroken, van 2 tot 14 januari 2025, deelden internationale en nationale hulporganisaties hun ervaringen met het leveren van humanitaire hulp en diensten in Gaza vanaf de datum van de ICJ-bevelen van 26 januari 2024 tot 9 januari 2025.

Belangrijkste bevindingen:

- 89 procent van de respondenten meldde dat de Israëlische acties met betrekking tot hulpverlening waren verslechterd sinds de uitspraak van het ICJ.

- 93 procent zegt dat de humanitaire omstandigheden voor Palestijnen die hulp ontvangen verslechterd zijn.

- 100 procent van de organisaties die humanitaire hulpgoederen in Gaza importeerden, verklaarden dat de Israëlische procedures ofwel ineffectief, opzettelijk obstructief of onvoldoende waren om aan de dringende behoeften te voldoen.

- 95 procent van de hulporganisaties die voorraden afleveren in Gaza hadden te maken met regelmatige vertragingen, waarbij sommige meer dan twee maanden opgehouden werden.

- Essentiële goederen zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, winterbenodigdheden, mobiele keukens, hygiënekits, voedsel en educatief materiaal werden geweigerd op grond van het Israëlische “dual-use” beleid, dat beweert dat deze goederen opnieuw kunnen worden gebruikt voor militair gebruik.

“Zoals het onderzoek laat zien, heeft Israël volledig gefaald in het verbeteren van de humanitaire omstandigheden, in minachting voor het internationaal recht, terwijl het systematisch verhindert dat levensreddende hulp binnenkomt,” zei Oxfam's beleidsleider Bushra Khalidi.

"Het is van vitaal belang om de fouten uit het verleden te evalueren, zelfs tijdens een staakt-het-vuren. Zonder verantwoording af te leggen en ons in te zetten voor de bescherming van humanitaire operaties, lopen we het risico dat dezelfde cycli van straffeloosheid en verwaarlozing zich herhalen, waardoor miljoenen mensen geen hoop hebben op een betere toekomst," voegde Khalidi eraan toe.

Het onderzoek toonde ook de ernstige problemen aan die hulpverleners in Gaza hebben moeten doorstaan, omdat Israël systematisch essentiële diensten, humanitaire infrastructuur en personeel heeft aangevallen.

Aanvallen op humanitaire hulpverleners:

- 94 procent van de ondervraagde hulpverleners was ten minste één keer ontheemd geweest, velen zelfs meerdere keren.

- 72 procent van de hulporganisaties meldde dat hun gebouwen beschadigd waren door Israëlische lucht- of grondaanvallen sinds de uitspraak van het ICJ, waarbij verschillende medische centra van NGO's en ten minste zeven kantoren in Gaza Stad werden verwoest.

- 93 procent van de organisaties moest zijn activiteiten minstens één keer verplaatsen als gevolg van Israëlische militaire offensieven en bevelen tot gedwongen verplaatsing, waarbij velen van hen herhaaldelijk moesten verhuizen.

Het rapport bekritiseert ook derde-partij staten voor het niet nakomen van hun verplichtingen om gruweldaden, waaronder genocide, te voorkomen.

Sommige staten blijven wapens en politieke steun aan Israël leveren, terwijl ze nalaten de schendingen te veroordelen of zinvolle stappen te ondernemen om ze een halt toe te roepen.

Humanitaire groepen riepen op tot aanhoudende, onbeperkte toegang tot hulp en dringende internationale interventie om de voortdurende schendingen van het internationaal recht door Israël aan te pakken.

"Het is essentieel dat humanitaire hulp niet alleen onmiddellijk, maar ook voortdurend en ongehinderd toegankelijk is. De rechten van de Palestijnen in Gaza moeten worden beschermd tegen genocide en Israël moet ter verantwoording worden geroepen voor zijn voortdurende schendingen van het internationaal recht," zegt Riham Jafari, coördinator communicatie en belangenbehartiging bij ActionAid, bezette Palestijnse gebieden.

“Zonder zinvolle verantwoording zal het lijden alleen maar toenemen en zal de weg naar gerechtigheid en vrede geblokkeerd blijven,” voegde hij eraan toe.