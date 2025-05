President Donald Trump is deze week officieel teruggekeerd naar het Witte Huis, wat politieke golven veroorzaakte in de VS en de rest van de wereld door een reeks uitvoerende bevelen om zijn tweede ambtstermijn te starten.

Maar terwijl zijn regering aantrad, merkten veel Instagram- en Facebook-gebruikers iets vreemds op: ze volgden plotseling automatisch zijn officiële accounts, evenals die van Melania Trump en vice-president JD Vance, zelfs nadat ze deze handmatig hadden ontvolgd.

Berichten over dit automatische volgpatroon zorgden snel voor verontwaardiging, waarbij sommigen Meta beschuldigden van het manipuleren van gebruikersvoorkeuren om het aantal volgers van Trump kunstmatig op te krikken.

De situatie werd nog controversiëler toen publieke figuren zoals Demi Lovato en Gracie Abrams, die Harris’ campagne voor 2024 steunen, hun frustraties uitten. Ze beweerden herhaaldelijk de accounts van Trump te hebben ontvolgd, maar zonder resultaat.

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, houdt vol dat dit standaardpraktijk is tijdens presidentiële overgangen, waarbij officiële accounts zoals President van de Verenigde Staten (@POTUS) en Vicepresident (@VP) automatisch worden overgedragen aan de nieuwe regering.

“Mensen werden niet automatisch verplicht om de officiële Facebook- of Instagram-accounts van de president, vicepresident of first lady te volgen,” verduidelijkte Meta-woordvoerder Andy Stone in een post op Threads.

“Deze accounts worden beheerd door het Witte Huis, dus met een nieuwe regering verandert de inhoud op die pagina’s.”

Maar als dit een gebruikelijke praktijk is, waarom worden gebruikers dan gedwongen om accounts te volgen die ze actief hebben ontvolgd? Was dit een technische fout of een opzettelijke poging om Trump’s sociale media-aanwezigheid te vergroten?

‘Fout’ of ‘opzet’?

Natasha Tusikov, universitair hoofddocent aan de York University en gespecialiseerd in technologie-regulering, bekritiseert de implicaties van dergelijke praktijken.

“Automatisch volgen moet een balans vinden tussen verschillende overwegingen,” vertelt ze aan TRT World.

Hoewel platforms operationele continuïteit moeten waarborgen tijdens politieke overgangen, moeten ze ook de autonomie van gebruikers respecteren.

Tusikov uit zorgen over de beschuldigingen dat Meta mogelijk opzettelijk accounts heeft overgedragen, zelfs van gebruikers die Trump handmatig hebben ontvolgd.

“Als het een fout is, moet Meta dat uitleggen en oplossen. Als dit een opzettelijk beleid was om accounts over te dragen, inclusief ‘ontvolgers’, schijnbaar om accountnummers kunstmatig op te krikken, is dat een ernstiger probleem,” waarschuwt ze.

Als een bedrijf dat 600 miljoen maandelijkse gebruikers bedient, staat Meta nu onder toenemende druk vanwege haar politieke banden.

Het bedrijf heeft onlangs derde-partij fact-checking beëindigd, Trump-bondgenoot Dana White aangesteld in de raad van bestuur en belangrijke diversiteitsprogramma’s geschrapt.

Mark Zuckerberg, CEO van Meta, woonde ook Trump’s inauguratie bij en doneerde $1 miljoen aan zijn inaugurele fonds. Dergelijke acties hebben de perceptie versterkt dat Meta’s agenda en ideologie in lijn liggen met die van Trump, wat verdere twijfels oproept over haar neutraliteit.

“Ik denk dat een cultuur die agressie iets meer viert, zijn eigen voordelen heeft,” zei Zuckerberg in een Joe Rogan-podcast.

Afname van vertrouwen in sociale media

De controverse rond automatisch volgen weerspiegelt een groeiend wantrouwen in sociale mediaplatforms, waarbij veel gebruikers het gevoel hebben dat hun keuzes worden genegeerd ten gunste van politieke of zakelijke agenda’s.

De Amerikaanse zangeres Abrams deelde haar ongenoegen op Instagram en zei dat ze meerdere keren de accounts @vp en @potus moest ontvolgen en blokkeren, terwijl Lovato verklaarde: “Ik heb deze man vandaag twee keer ontvolgd,” alleen om te zien dat ze automatisch weer volgden.

Het probleem beperkt zich niet tot publieke figuren. Gewone gebruikers hebben ook hun zorgen geuit en noemen Meta’s acties een gebrek aan respect voor persoonlijke autonomie.

“Ik heb hem nu twee keer ontvolgd en ze blijven het terugzetten naar ‘volgen’. Misschien werkt het als ik hem blokkeer. Dat wordt mijn volgende stap,” merkte een gebruiker op.

Een ander voegde eraan toe: “Hoe volg ik hem automatisch... Mark! Wat is er aan de hand?”

“Ik, net als anderen, heb Trump en Vance herhaaldelijk ontvolgd op maandag, alleen om te ontdekken dat ik ze weer volgde,” zei Facebook-gebruiker Anna Springer op Threads, dat ook eigendom is van Meta. “Ik weet niet zeker of het gewoon een fout was of iets opzettelijks, maar het is zeker gebeurd.”

De zogenaamde ‘fout’ weerspiegelt ook een controversieel verschil in hoe sociale mediagiganten deze overgang aanpakken. Toen Joe Biden in 2021 aantrad, begon het Twitter-account (@POTUS) met nul volgers, in tegenstelling tot Donald Trump in 2017, die de 13 miljoen volgers van Barack Obama erfde.

Een oproep tot verantwoording

De reactie van Meta op deze controverse zal langdurige gevolgen hebben voor hoe sociale mediaplatforms operationele efficiëntie, ethische verantwoordelijkheid en gebruikersvertrouwen in balans brengen.

Om het vertrouwen te herstellen, zeggen experts dat Meta moet verduidelijken of deze incidenten onbedoelde fouten waren of opzettelijk beleid.

Zonder transparantie kan het publiek sociale media steeds meer zien als een instrument voor politieke manipulatie in plaats van een neutrale ruimte voor communicatie.

Het debat gaat verder dan politieke figuren zoals Trump of de technische details van accountovergangen. Het daagt uit hoeveel controle sociale mediabedrijven zouden moeten hebben over gebruikersinteracties en roept kritische vragen op over de ethische verantwoordelijkheden van platforms die het publieke debat vormgeven.

“Mensen willen controle over welke accounts ze volgen, en deze controle zal steeds waardevoller en noodzakelijker worden naarmate Meta, YouTube en anderen hun contentmoderatiebeleid terugschroeven om het Witte Huis tevreden te stellen,” zegt Tusikov.