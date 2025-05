Eind april ging een video viraal op sociale media waarin een Israëlisch meisje, een Joodse inwoner van de Oude Stad van Jeruzalem, te zien was. Ze demonstreerde samen met een groep jonge Joodse mensen die al dagenlang door de straten trokken en “Dood aan de Arabieren” riepen.

Rond diezelfde tijd hadden Israëlische troepen de toegang tot het Al-Aqsa-moskeecomplex geblokkeerd, waardoor moslims werden verhinderd om te bidden in een van de heiligste plaatsen in de islam, tijdens de maand Ramadan waarin moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang.

De spanningen liepen op toen de Israëlische politie hardhandig optrad om Palestijnen te beletten de moskee te bereiken. Ze gebruikten rubberen kogels en stungranaten tegen de menigte. Dit alles gebeurde te midden van internationale veroordeling van een Israëlische poging om Palestijnse families uit hun huizen te verdrijven in de gevoelige wijk Sheikh Jarrah.

Het meisje in de video was in veel opzichten een symbool van de crisis die zich afspeelt in het bezette gebied dat Palestijnen als hun thuis beschouwen. Ze werd geïnterviewd door een Palestijnse journalist, die ook haar buurman was.

“Ik zeg niet dat we je dorp zullen platbranden. Ik zeg: verlaat het dorp, en dan komen wij erin wonen. Dat is wat we doen in de Oude Stad,” vertelde ze aan de journalist, die werkt voor Kan, de publieke omroep.

Maar nog verontrustender dan de racistische uitspraken die ze kalm uitte, was een sticker op haar shirt met de tekst: “Rabbi Kahane heeft gelijk.”

Deze slogan is populair onder een extremistische Joodse fringe in Israël die Rabbi Meir Kahane verheerlijkt, een Joodse extremist die een van de eersten was die het idee propageerde om alle Arabieren uit Israël te verdrijven; volgens hem was samenleven onmogelijk.

“Geen enkele Israëliër die ik ken, heeft meer bijgedragen aan de verharding van de natie en haar publieke geest dan Kahane,” schreef Ehud Sprinzak in een artikel in de LA Times. De inmiddels overleden professor Sprinzak van de Hebreeuwse Universiteit was een vooraanstaand expert op het gebied van rechtse Joodse groeperingen.

Kahane, een Israëlisch-Amerikaans staatsburger, is al lang overleden — hij werd in 1990 vermoord. Zijn politieke carrière eindigde al vóór zijn dood, toen het Israëlische Hooggerechtshof hem in 1988 verbood deel te nemen aan de Israëlische politiek.

Toch blijven zijn volgelingen, de Kahanisten, zijn ideologie voortzetten. “Kahane is relevant in de zin dat zijn verstoorde ideologie springlevend is in Israël. En onlangs werd een duidelijke discipel van hem verkozen in de Knesset,” zegt Yossi Mekelberg, senior fellow bij Chatham House, tegen TRT World.

Itamar Ben Gvir, de leider van de extreemrechtse partij Otzma Yehudit (Joodse Macht), trad afgelopen maart toe tot het Israëlische parlement na jaren van electorale nederlagen. Het was niemand minder dan premier Benjamin Netanyahu die Ben Gvir’s opkomst mogelijk maakte om zijn eigen politieke overleving te verzekeren.

De Israëlische politiechef, Kobi Shabtai, spaarde geen woorden in het beschuldigen van Ben Gvir, een bekende Kahanist, van het escaleren van de recente spanningen in Jeruzalem. “De persoon die verantwoordelijk is voor deze Intifada is Itamar Ben Gvir,” zei Shabtai tijdens een recente persconferentie.

Ben Gvir opende onlangs een kantoor in Sheikh Jarrah, de Palestijnse wijk in bezet Oost-Jeruzalem die het middelpunt is van de recente onrust. “Kahane mag dan al lang weg zijn. Maar het feit is dat er mensen zijn die zijn ideologie aanhangen, dat zij een stem hebben in de Israëlische politiek en vastberaden zijn om hun agenda door te drukken,” zegt Mekelberg.