Het leven, zeggen ze, begint op je 40ste.

En met 44 ben je al oud, volgens een nieuw onderzoek. Of misschien 60, als je geluk hebt.

Het onderzoek, dat gezamenlijk werd uitgevoerd door onderzoekers van de Stanford University en de Nanyang Technological University in Singapore, is een radicale uitdaging van het algemeen heersende geloof dat de mens geleidelijk ouder wordt.

Het nieuwe onderzoek stelt de theorie voor dat veroudering in twee plotselinge vlagen plaatsvindt, rond de leeftijd van 44 en 60 jaar.

Hoewel ‘gerontologie’ - de studie van ouderdom en het proces van ouder worden - recentelijk een hoge vlucht heeft genomen door de vooruitgang in wetenschap en technologie, fascineert het onderwerp de mensheid al heel lang.

De oude Griekse filosoof Plato geloofde dat ouderdom vrijheid brengt van jeugdige wereldse verlangens en afleidingen, terwijl Aristoteles “ouderdom verafschuwde als een natuurlijk verval dat zowel fysiek als moreel was”.

Het nieuwe onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Nature Aging’, bekijkt de kwestie echter alleen vanuit een fysiek oogpunt en volgt honderdduizenden moleculen in de proefpersonen - 108 mensen tussen de 25 en 75 jaar oud.

“We veranderen niet alleen geleidelijk in de loop van de tijd... Het blijkt dat midden veertig een tijd is van dramatische veranderingen, net als begin 60”, aldus prof. Michael Snyder, hoofdauteur van het onderzoek en directeur van het Center for Genomics and Personalized Medicine aan de Stanford University.

Het onderzoek zegt echter niet waarom de leeftijden van 44 en 60 belangrijke markers zouden kunnen zijn in het verouderingsproces, maar de auteurs plannen verder onderzoek om meer duidelijkheid te brengen in hun werk.

Niet-lineaire veranderingen

Het onderzoek bevestigt niet-gerelateerd eerder onderzoek, dat aangaf dat mensen niet op een geleidelijke manier verouderen.

“Hoewel veel studies lineaire veranderingen tijdens het ouder worden hebben onderzocht, versnelt de prevalentie van verouderingsgerelateerde ziekten en het sterfterisico na specifieke tijdstippen, wat het belang aangeeft van het bestuderen van niet-lineaire moleculaire veranderingen,” schreven de zeven coauteurs in hun artikel.

“De analyse onthulde consistente niet-lineaire patronen in moleculaire markers van veroudering, met substantiële ontregeling die optreedt in twee belangrijke perioden die optreden bij ongeveer 44 jaar en 60 jaar van de chronologische leeftijd,” aldus de auteurs.

Naast 44 en 60, suggereerde het gezamenlijke project van de VS en Singapore ook dat andere leeftijden, zoals 55, ook belangrijk zijn.

Veel wetenschappers die werken aan geriatrische modellen noemen deze niet-lineaire patronen “golven” van veroudering. Eerder onderzoek wees uit dat mensen met nog een “golf” te maken krijgen als ze 75 worden.

Tips voor patiënten en artsen

Recente onderzoeksresultaten, samen met eerdere studies, kunnen zowel patiënten als artsen helpen om verschillende ziekten zorgvuldiger te behandelen, rekening houdend met het feit dat mensen op bepaalde leeftijden zoals 44, 55, 60 en 75 veel kwetsbaarder kunnen zijn voor verschillende ziekten en gezondheidsproblemen.

De auteurs van het onderzoek “identificeerden bepaalde modules in de clusters die wijzen op een niet-lineaire toename van verschillende ziekterisico's” in leeftijden waarin mensen sneller ouder worden dan in andere perioden, aldus het artikel.

Na de leeftijd van 60 jaar, zo blijkt uit de bevindingen, hebben mensen mogelijk “een niet-lineaire escalatie” met betrekking tot het risico op hart- en vaatziekten, nierziekten en diabetes type 2 (T2D), wat vroeger bekend stond als ouderdomsdiabetes, een vorm van diabetes.

Onderzoekers hebben geadviseerd dat mensen van in de 60 veel water moeten drinken om de werking van organen in hun lichaam te versnellen, wat vooral de nieren helpt om beter te functioneren, wat zorgt voor essentiële immuniteit tegen ziekten.

De deelnemers werden elke 3-6 maanden getest terwijl ze gezond waren en hadden verschillende etnische achtergronden, voegde het onderzoek eraan toe.

Denk twee keer na over 55!

Een aantal eerdere onderzoeken suggereerden dat veroudering bij vrouwen verband zou kunnen houden met de menopauze, die meestal optreedt wanneer vrouwen tussen de 45 en 55 jaar oud worden. Maar het onderzoek in Californië ontdekte dat dit “verrassend” niet alleen het geval is voor vrouwen, maar ook voor mannen.

“Dit suggereert dat het overgangspunt dat wordt waargenomen op ongeveer 55-jarige leeftijd niet alleen wordt toegeschreven aan de vrouwelijke menopauze, maar eerder een veel voorkomend fenomeen is in het verouderingsproces van beide geslachten,” aldus het onderzoeksartikel.

“Dit resultaat komt overeen met eerdere studies en ondersteunt het idee dat dit overgangspunt een belangrijk kenmerk is van menselijke veroudering,” voegde het eraan toe.