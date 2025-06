Na grote publieke belangstelling vorig jaar opent Turkije deze zomer opnieuw de deuren van 27 musea en archeologische sites voor avondbezoeken.

Het initiatief, dat loopt van 1 juni tot 1 oktober 2025, nodigt zowel lokale als internationale bezoekers uit om historische en culturele bezienswaardigheden te ervaren in de koelere en rustigere avonduren.

Het programma is ontworpen om het culturele toerisme te bevorderen door een comfortabel alternatief te bieden voor bezoeken overdag.

Een van de populairste bestemmingen is de antieke stad Efeze in Izmir, een UNESCO-werelderfgoedlocatie.

Bekend om zijn uitgestrekte ruïnes en de overblijfselen van de Tempel van Artemis — ooit een van de zeven wereldwonderen — blijft Efeze open tot 23:00 uur lokale tijd van woensdag tot en met zaterdag. Op de overige dagen (zondag tot en met dinsdag) gelden de reguliere openingstijden van 08:00 tot 19:00 uur.

De site blijft een trekpleister voor geschiedenis liefhebbers van over de hele wereld.

Mount Nemrut: Een blik op een oud koninkrijk

In het zuidoosten van Turkije biedt de berg Nemrut in Adıyaman vroege ochtendbezoeken van 04:00 tot 09:00 uur lokale tijd. Bezoekers kunnen de monumentale beelden bewonderen bij zonsopgang.

Met een hoogte van 2.150 meter herbergt de site Hellenistische sculpturen die in opdracht van koning Antiochus I van Commagene zijn gemaakt.

Deze indrukwekkende beelden, uit kalksteen gehouwen, symboliseren een culturele brug tussen Oost en West en weerspiegelen Antiochus’ gemengde Helleense en Perzische erfgoed.

Sinds 1987 staat de site op de UNESCO-lijst en blijft het een magneet voor geschiedenisliefhebbers.

Aspendos, Patara, Side open tot 22:00 uur

In Antalya blijven populaire toeristische locaties zoals het Antalya Museum, het Alanya Museum en het Necropolis Museum open tot 22:00 uur, samen met de antieke steden Aspendos, Patara en Side.

Verder naar het westen is de Tempel van Apollo in Didim open tot 21:00 uur, terwijl het Museum voor Onderwaterarcheologie in Bodrum tot 22:00 uur bezocht kan worden. De antieke stad Hierapolis in Denizli verwelkomt bezoekers tot 23:00 uur.

Cappadocië, Galatatoren onder een sterrenhemel

Verschillende van de populairste musea in Istanbul nemen deel aan het nachtprogramma.

Dit omvat onder andere de Archeologische Musea van Istanbul (exclusief binnenexposities), het Hagia Sophia Geschiedenis- en Ervaringsmuseum en het Museum voor Turkse en Islamitische Kunst, die allemaal open blijven tot 22:00 uur. De iconische Galatatoren blijft open tot 23:00 uur.

In Cappadocië, bekend om zijn unieke natuurlijke landschappen, blijven ondergrondse steden zoals Derinkuyu, Kaymaklı en Özkonak, evenals het Zelve-Paşabağlar Openluchtmuseum, open tot 21:00 uur.

In Ankara zullen twee belangrijke musea hun openingstijden verlengen. Het Museum van Anatolische Beschavingen, opgericht op verzoek van Atatürk om het oude Hettitische erfgoed van de regio te tonen, blijft open tot 21:00 uur. Het nabijgelegen Etnografisch Museum, dat ooit diende als tijdelijke rustplaats van Atatürk, blijft ook open tot 21:00 uur.

Andere noemenswaardige late openingen

Het Archeologisch en Etnografisch Museum van Samsun, met artefacten uit de Chalcolithische tot Romeinse tijd, blijft open tot 22:00 uur.

Het Zeugma Mozaïekmuseum in Gaziantep, met uitgebreide Romeinse mozaïeken en beelden, blijft open tot 21:00 uur.

Het Şanlıurfa Museum, het grootste binnenmuseum van Turkije met bijna 10.000 artefacten, blijft open tot 21:00 uur. In de buurt zal het Haleplibahçe Mozaïekmuseum, met zijn enorme dak van 6.000 vierkante meter en kolomvrije overspanning van 82 meter, ook bezoekers tot laat in de avond ontvangen.

Het Erzurum Museum doet ook mee aan het nachtprogramma en verlengt zijn openingstijden tot 21:00 uur.

Dit initiatief is bedoeld om de culturele toeristische ervaring in Turkije te verbeteren en bezoekers de kans te bieden om het rijke erfgoed van het land te ontdekken onder de sfeervolle avondverlichting.