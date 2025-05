De Europa Prijs 2025 is toegekend aan de stad Gaziantep in het zuidoosten van Turkije, zo heeft de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) bekendgemaakt.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de stad die het actiefst is geweest in het bevorderen van het Europese ideaal.

In een verklaring op dinsdag liet PACE weten dat Gaziantep 25 partnersteden heeft, waaronder Duisburg in Duitsland, Celje in Slovenië, Ostrava in Tsjechië en Braga in Portugal.

"Het is een belangrijk economisch knooppunt, bekend om zijn industriële sector, met name in textiel en productie, en het is de eerste stad in Turkije die een actieplan tegen klimaatverandering heeft geïmplementeerd," aldus de verklaring.

PACE gaf aan dat Gaziantep zich ook richt op duurzaamheid, stedelijke ontwikkeling, smart city toepassingen, milieubehoud en het welzijn van zijn inwoners.

In de verklaring werd opgemerkt dat de stad eerder al het Europese Label van Uitmuntendheid in Bestuur heeft ontvangen. Daarnaast is Gaziantep lid van 28 internationale netwerken, waaronder Eurocities, Energy Cities, het UNESCO-netwerk van Creatieve Steden en de Unie van Gemeenten van Turkije.

De Europa Prijs, die in 1955 werd ingesteld door PACE, is de hoogste onderscheiding die aan een Europese stad wordt toegekend voor haar acties op het Europese vlak.

De prijs omvat een trofee, een medaille, een diploma en een subsidie die gebruikt kan worden voor een studiereis naar de Europese instellingen voor jongeren uit de winnende stad.