Een schilderij van de 19e-eeuwse Ottomaanse schilder Osman Hamdi Bey, dat recentelijk werd herontdekt, is voor £1 miljoen (€1,3 miljoen) verkocht tijdens een veiling in Londen. Het werk trok veel belangstelling van verzamelaars en instellingen.

Het schilderij, getiteld Koffie Bereiden uit 1881, dook weer op na meer dan een eeuw in privécollecties in Europa. Tot voor kort was het alleen bekend van een zwart-witfoto uit hetzelfde jaar, gemaakt door de gerenommeerde fotografen Jean Pascal Sebah en Policarpe Joaillier.

De verkoop maakte het tot het hoogst gewaardeerde lot in een veiling waarin 50 kunstwerken in snel tempo werden verkocht. Het schilderij werd dinsdag via een telefonische bieding verworven door een anonieme koper.

Het werk werd rond 1910 voor het eerst verworven door prins Sadiq Yadigarov, een kunstverzamelaar uit Georgië. Daarna ging het over naar zijn zoon Archil en vervolgens, rond 1930, naar een privéverzamelaar in Wenen die via huwelijk aan Archil was verwant. Daar bleef het in de familie tot 2008.

Oriëntaalse kunst

Sindsdien bevond het zich in een andere Oostenrijkse privécollectie, totdat het recent weer opdook. Het schilderij toont een rijk betegelde, met zuilen omgeven binnenruimte — mogelijk een verbeelde harem in het Topkapi paleis in Istanbul — waarin twee jonge vrouwen op rituele wijze koffie bereiden.

Hoewel de setting fictief is, is deze met uiterste aandacht voor detail geconstrueerd. Het resultaat is een “weelderige en juweelachtige indruk van luxe,” zoals beschreven in de catalogus van Sotheby’s.

Osman Hamdi Bey, geboren in een elite Ottomaanse familie, werd in de vroege jaren 1860 naar Parijs gestuurd om rechten te studeren. In plaats daarvan vond hij zijn roeping in de schilderkunst en archeologie.

Door westerse artistieke technieken te gebruiken om oosterse onderwerpen af te beelden, speelde Hamdi Bey niet alleen in op de groeiende 19e-eeuwse markt voor oriëntalistische kunst, maar gebruikte hij ook zijn diepe begrip van de islamitische cultuur om genuanceerde en respectvolle portretten van het Ottomaanse leven te creëren.