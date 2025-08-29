アジアから世界の共通の良心へ

トルコと日本を結ぶ心の架け橋は、公式文書よりも強く、歴史や人類の良心に支えられています。この友情の架け橋の基礎は、歴史の中で培われ、人々の心に残る記憶によって形作られました。1890年、エルトゥールル号が串本沖で遭遇した悲劇は、この絆の象徴のひとつです。当時、日本の人々が示した思いやりと助けは、私たちの記憶に深く刻まれ、両国関係を人道的な基盤の上に築くものとなりました。

長年にわたり、トルコと日本の友情はインフラ、技術、教育、文化などの分野で具体化してきました。マルマライやオスマンガーズィ橋、ボスポラスの第二橋ファティフ・スルタン・メフメト橋やハリチ橋など、多くの事業でトルコの努力と日本の技術が協力して実現しました。これらは単なる建造物ではなく、両国の知恵と協力、心の絆の象徴です。

イスタンブールのチャム・サクラ市立病院は、医療分野での協力の代表例です。また、この友情と協力は両国にとどまらず、中東地域でも具体的な成果を上げています。トルコの建設者の努力と日本の精密な技術が結びつくことで、誰もが模範とするプロジェクトが生まれています。こうした取り組みは、両国のパートナーシップが信頼、誠実さ、品位の上に築かれていることを示しています。

今後も、アフリカや中央アジアで、両国の企業が共同でインフラ、エネルギー、交通、その他の開発プロジェクトを実施できる可能性があります。また、ウクライナやシリアの再建プロセスにおいても、トルコと日本の協力が具体的なプロジェクトを通じて大きな成果と価値を生み出すことが期待されています。

現在、国際システムが深刻な危機に直面していることが明らかになっています。世界経済は繰り返し揺らぎ、エネルギーや食料の安全保障は脆弱化し、気候変動による災害があらゆる地域に影響を及ぼし始めています。技術の急速な進歩は新たな機会を生む一方で、深刻なリスクももたらしています。

これらの変化はトルコと日本の双方に直接影響しています。地理的な距離や経済力だけでは、こうしたグローバルな試練から身を守ることはできません。こうした状況は、もはやどの国も単独で国際問題を解決できないことを示しています。一方的な取り組みは行き詰まり、国際機関も十分に機能していません。

このような中で、豊かな文明を持つ両国として、トルコと日本が協力することで、国際的な問題に対する建設的な解決策を導く道が開かれる可能性があります。

トルコと日本を結びつける最も重要な分野のひとつは人道外交です。両国の人々の間にある親愛の情や文化的類似、相互の敬意が強い共通の基盤を作っています。両国の国民は、苦しむ人々に手を差し伸べ、人の尊厳を重んじる姿勢を持っており、そのため外交面でも共同で行動しやすくなっています。

国家間の協力にとどまらず、両国の国民の間には古くからの心の絆と共通の感覚があります。民間団体や支援組織、開発機関は長年にわたり協力しています。TİKAとJICAが異なる地域で実施しているプロジェクトは、その具体例です。したがって、問題は単なる国家間の協力ではなく、両国民の良心を外交に反映させることでもあります。