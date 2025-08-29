トルコのレジェップ・タイイプ・エルドアン大統領は、トルコと日本の揺るぎない友情を強調し、それを「公式文書よりも強く、歴史と人類の良心によって育まれた心の架け橋」と表現しました。

エルドアン大統領は、29日付の日本の主要紙・日本経済新聞に日本語と英語で掲載された署名記事の中で、両国関係の歴史的な背景に言及し、1890年に串本沖で起きたエルトゥールル号の遭難を、思いやりと相互支援の象徴として挙げました。

エルドアン大統領は、当時の日本の支援を振り返りながら「その悲劇の日は私たちの記憶に深い刻印を残し、両国関係を人道的な基盤の上に築きました」と述べました。

また、大統領は年月を経て、両国の友情がインフラ、技術、教育、文化など幅広い分野に広がってきたと指摘しました。マルマライ、オスマンガージ橋、ファーティフ・スルタン・メフメト橋、ハリチ橋といったプロジェクトは、トルコの決意と日本の技術力の協力を象徴していると強調しました。

「これらの建造物は単なる鉄やコンクリートの集合体ではありません。一つ一つが先見性、同盟、そして両国民の心の絆の象徴なのです」とエルドアン大統領は述べました。

エルドアン大統領の人道外交

エルドアン大統領は、人道外交が自身のビジョンの核心にあると強調しました。大統領は、トルコと日本の人々の間には深い文化的な親和性と相互尊重があると述べ、両国の国民を「苦難に直面しても沈黙せず、困窮する人々に手を差し伸べ、人間の尊厳を最優先にする存在」と表現しました。

また、両国の市民社会団体や開発機関が長年にわたり協力してきたことを指摘し、その例としてトルコ協力調整庁（TİKA）と国際協力機構（JICA）が実施したプロジェクトを挙げました。