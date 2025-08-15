トルコ大使によると、1950～1953年の朝鮮戦争で戦死した4人のトルコ兵の遺骨が発見され、その遺骨がトルコに返還されました。

ムラト・タメール大使はアナドル通信に対し、2011年に米国と北朝鮮の間で結ばれた協定に基づき、戦争中に最も多くのトルコ兵が戦死したクヌリ地域での発掘作業により、多くの遺骨や戦争の遺物が見つかったと述べました。

この北朝鮮の地域は、激しい戦闘が行われた場所です。

トルコは朝鮮戦争に4個旅団、合計21,212人の兵士を派遣し、参加16か国の中で4番目に多い兵力を提供しました。

また、戦死者や行方不明者が約900人にのぼり、参加国の中で3番目に多くの犠牲を出しました。

韓国・釜山にある国連記念墓地には、戦闘で戦死した462人のトルコ兵の遺骨が安置されています。

タメール大使によると、新たに発見された4体の遺骨は、米国・ハワイ州の研究施設に送られ、検査と組み立てが行われ、遺伝子検査も実施されました。

タメール大使は、正確な結果を得るために、特に当時の国連軍の指揮下で戦った兵士である可能性を判断するため、遺骨に付着した布片の詳細な分析も行ったことを強調しました。