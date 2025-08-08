約90年ぶりに日本の軍艦がニュージーランドの首都に寄港しました。これは、南太平洋地域における戦略的関係を深めようとする東京の取り組みの一環です。

乗員500人以上を乗せた駆逐艦2隻は、ニュージーランド海軍艦艇「カンタベリー」とともにウェリントン港に入港しました。

ヘリコプター搭載護衛艦「いせ」と駆逐艦「すずなみ」はインド太平洋地域での展開任務中で、今月ニュージーランド、オーストラリアなどが参加した軍事演習に日本の自衛隊が加わったシドニーから到着しました。

今回のウェリントン訪問は儀礼的なものでしたが、唯一の同盟国が米国である日本は、地域の緊張が続く中で二国間の軍事協力を一層深めようとしています。

在ウェリントン日本大使の大澤誠氏は金曜日、記者団に対し、 「日本の防衛当局は、ニュージーランドやオーストラリアだけでなく、多くの太平洋島嶼国とも協力関係を発展させています」 と述べました。

「主な目標は、自由で開かれたインド太平洋です」

大澤大使の発言は、オーストラリア政府が火曜日、日本企業の三菱重工業が豪州向け軍艦建造契約の入札でドイツ企業を退け、受注を獲得したと発表したことを受けたものです。