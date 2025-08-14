世界中
3分読む
オーストラリアのインターネット利用者のほぼ半数が過去1年でサイバー犯罪を経験
過去1年間に報告された詐欺やスキャムでは、被害者が金銭を支払ったり、個人情報を提供したりするケースが最も多いと報告されています。
オーストラリアのインターネット利用者のほぼ半数が過去1年でサイバー犯罪を経験
オーストラリアのインターネット利用者の半数近くが過去1年間にサイバー犯罪の被害に：報告書／ 写真: DPA / DPA
2025年8月14日

新たに発表された政府報告書によると、過去12か月間にオンライン上でサイバー犯罪の被害に遭ったオーストラリア人はほぼ半数に上ることが分かりました。オンライン上の嫌がらせ、個人情報の盗用、マルウェア、詐欺などが最も一般的な問題として挙げられています。

この報告書は、オーストラリア犯罪学研究所が1万人以上のインターネット利用者を対象に実施した調査に基づきまとめられたもので、回答者の47.4％が過去12か月間にサイバー犯罪の被害を受けたと答えたと、オーストラリア放送協会（ABC）が報じています。

回答者の約27％がオンライン上での嫌がらせやハラスメントの被害を受けたと答え、マルウェア被害は20.6％、個人情報の犯罪や不正利用は21.9％となりました。

また、回答者のほぼ3分の2、63.9％は生涯において少なくとも1回はサイバー犯罪の被害を受けたと答えています。

おすすめ

過去1年間に報告された詐欺やスキャムの中で最も多かったのは、被害者が偽の販売者や詐欺的なオンラインショップから商品やサービスを購入しようとした際に、金銭を支払ったり、個人情報を提供したりしたケースです。

調査によると、2024年には回答者の50.7％がオンラインの安全なアカウントで異なるパスワードを使用していると答え、2023年の53.2％から減少しました。

さらに、2024年の回答者では、オンライン上の嫌がらせやハラスメント、マルウェア、詐欺やスキャムの被害が前回調査よりも減少していることが分かりました。報告書では、データ漏えいも大幅に減少したと指摘されています。

探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us