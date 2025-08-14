新たに発表された政府報告書によると、過去12か月間にオンライン上でサイバー犯罪の被害に遭ったオーストラリア人はほぼ半数に上ることが分かりました。オンライン上の嫌がらせ、個人情報の盗用、マルウェア、詐欺などが最も一般的な問題として挙げられています。

この報告書は、オーストラリア犯罪学研究所が1万人以上のインターネット利用者を対象に実施した調査に基づきまとめられたもので、回答者の47.4％が過去12か月間にサイバー犯罪の被害を受けたと答えたと、オーストラリア放送協会（ABC）が報じています。

回答者の約27％がオンライン上での嫌がらせやハラスメントの被害を受けたと答え、マルウェア被害は20.6％、個人情報の犯罪や不正利用は21.9％となりました。

また、回答者のほぼ3分の2、63.9％は生涯において少なくとも1回はサイバー犯罪の被害を受けたと答えています。