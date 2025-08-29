トランプ政権は、留学生、文化交流訪問者、外国人記者が米国に滞在できる期間を制限する新たな規則を推進しています。

木曜日に連邦官報で公表されたこの提案は、留学生のFビザ、交流訪問者のJビザ、外国メディア関係者のIビザを『在留資格の有効期間中』と認める従来の慣行を終了させるものです。

この制度では、ビザ保持者が条件を遵守する限り、留学や任務の期間にわたって滞在を認めてきました。

しかし、国土安全保障省（DHS）はこれに代えて、滞在期間を固定する方針を導入しようとしています。

新たな規則案の下では、留学生や交流訪問者のビザは最長4年に制限されます。

外国人ジャーナリストについては、滞在期間が240日に制限され、中国国籍の場合はわずか90日となります。

現在は、保持者が条件を守る限り、更新の申請を行わずにビザの有効性が維持されています。

「ビザの悪用」