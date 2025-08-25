世界中
3分読む
欧州の郵便事業者、関税免除終了で対米配送を停止
欧州各国やその他の地域の郵便事業者は、米国への配送を停止しています。ワシントンが長年維持してきた免税制度を廃止したことで、新たな関税やデータ要件をめぐる混乱が理由だとしています。
欧州の郵便事業者、関税免除終了で対米配送を停止
この変更により、新制度の運用方法をめぐる混乱を理由に、欧州各国の郵便事業者が相次いで業務を停止しています。 / 写真: AP
2025年8月25日

トランプ政権が低価格輸入品を免税で受け入れる長年の規則を撤廃したことを受け、欧州各国の郵便事業者は米国への小包配送を停止しました。

ワシントンは8月29日から「ディ・ミニミス」免除を停止します。これまで800ドル未満の小包は簡易な手続きで輸送できましたが、新しい規則の下では、ほとんどの商業小包が関税とより厳しい通関手続きの対象となります。免除されるのは、100ドル未満の書簡、文書、個人の贈り物だけです。

この変更により、新制度の運用方法をめぐる混乱を理由に、各国の郵便事業者が相次いで業務を停止しています。

「未解決の課題」

ドイツのドイチェポストとDHLパーセル・ジャーマニーは、関税データ要件や税金徴収をめぐる「未解決の課題」があるとして、8月22日から法人顧客の米国向け荷物の受け付けを停止すると発表しました。

おすすめ

フランスのラ・ポストは「郵便事業者が準備する時間が与えられなかった」と述べ、個人間で100ドル未満の贈り物だけが配送対象として残るとしています。

英国のロイヤルメールは、火曜日から法人向け米国輸出サービスを停止すると確認しました。オーストリアの国営郵便事業者も8月26日から発送を中止します。

スウェーデンなど北欧諸国にサービスを提供するポストノルドも配送を停止しており、ニュージーランド、韓国、オーストラリアの郵便事業者も新規則に先立って発送の停止や制限を行うと発表しました。

今回の政策転換は、低価格商品の効率的な米国輸送を可能にしてきた「ディ・ミニミス」免除に依存してきた国際電子商取引を混乱させる恐れがあります。

業界団体は、通関手続きの不透明さや米国当局へのデータ送信、関税徴収方法の不確実性が、大幅な遅延や企業・消費者双方のコスト増につながる可能性があると警告しています。

情報源:TRT Global
探索
「イランが速やかに和平に応じなければ、さらなる攻撃も」トランプ氏が警告
米軍の攻撃前に核施設を退避済み　イラン発表
イスラエルとイランの衝突、2週目に突入　主要な動きを振り返る
米国、中東最大の基地に軍事資産を配備し、アクセスを制限
北朝鮮がイランを支持、「イスラエルは平和の癌のような存在」と非難
日本で猫から感染の疑い　獣医師死亡でSFTSウイルスに警戒
「イスラエルは中東の姿を変えている」―ネタニヤフ首相
オバマ氏、移民家族の悪者扱いを非難
爆破予告でルフトハンザ機がフランクフルトに引き返す
トルコのエルドアン大統領、イスラエルとイランの衝突終結に向けたトランプ氏の発言を歓迎
空中での技術的問題によりエア・インディアのドリームライナーが香港に引き返す
イスラエル、イラン革命防衛隊司令官ホセイン・サラミを暗殺
トランプ氏、わずか1日前にイラン核交渉再開を望む
インドの航空機墜落現場での惨状を語るボランティア救助隊員たち
コロンビア・カリで爆発と銃撃、死者発生
TRT Globalを先行チェック！ご意見をお聞かせください！
Contact us