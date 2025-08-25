2025年8月25日
トランプ政権が低価格輸入品を免税で受け入れる長年の規則を撤廃したことを受け、欧州各国の郵便事業者は米国への小包配送を停止しました。
ワシントンは8月29日から「ディ・ミニミス」免除を停止します。これまで800ドル未満の小包は簡易な手続きで輸送できましたが、新しい規則の下では、ほとんどの商業小包が関税とより厳しい通関手続きの対象となります。免除されるのは、100ドル未満の書簡、文書、個人の贈り物だけです。
この変更により、新制度の運用方法をめぐる混乱を理由に、各国の郵便事業者が相次いで業務を停止しています。
「未解決の課題」
ドイツのドイチェポストとDHLパーセル・ジャーマニーは、関税データ要件や税金徴収をめぐる「未解決の課題」があるとして、8月22日から法人顧客の米国向け荷物の受け付けを停止すると発表しました。
フランスのラ・ポストは「郵便事業者が準備する時間が与えられなかった」と述べ、個人間で100ドル未満の贈り物だけが配送対象として残るとしています。
英国のロイヤルメールは、火曜日から法人向け米国輸出サービスを停止すると確認しました。オーストリアの国営郵便事業者も8月26日から発送を中止します。
スウェーデンなど北欧諸国にサービスを提供するポストノルドも配送を停止しており、ニュージーランド、韓国、オーストラリアの郵便事業者も新規則に先立って発送の停止や制限を行うと発表しました。
今回の政策転換は、低価格商品の効率的な米国輸送を可能にしてきた「ディ・ミニミス」免除に依存してきた国際電子商取引を混乱させる恐れがあります。
業界団体は、通関手続きの不透明さや米国当局へのデータ送信、関税徴収方法の不確実性が、大幅な遅延や企業・消費者双方のコスト増につながる可能性があると警告しています。
情報源:TRT Global