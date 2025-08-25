トランプ政権が低価格輸入品を免税で受け入れる長年の規則を撤廃したことを受け、欧州各国の郵便事業者は米国への小包配送を停止しました。

ワシントンは8月29日から「ディ・ミニミス」免除を停止します。これまで800ドル未満の小包は簡易な手続きで輸送できましたが、新しい規則の下では、ほとんどの商業小包が関税とより厳しい通関手続きの対象となります。免除されるのは、100ドル未満の書簡、文書、個人の贈り物だけです。

この変更により、新制度の運用方法をめぐる混乱を理由に、各国の郵便事業者が相次いで業務を停止しています。

「未解決の課題」

ドイツのドイチェポストとDHLパーセル・ジャーマニーは、関税データ要件や税金徴収をめぐる「未解決の課題」があるとして、8月22日から法人顧客の米国向け荷物の受け付けを停止すると発表しました。